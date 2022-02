¿Qué es y qué hace distinto a tu IQOS?

En la ruta por renovar tus hábitos y tu estilo de vida existen múltiples opciones que ofrecen diversos resultados. Sin embargo, sólo pocos ofrecen un cambio importante y verdadero.

Si estás pensando en dar el siguiente paso y pasar del cigarro convencional a un IQOS o un vaporizador de nicotina líquida seguramente lo primero que te interesaría saber es cuál es la diferencia entre cada uno. Te explicamos:

Al igual que un calentador de tabaco, un vaporizador es un dispositivo electrónico. La diferencia es que funciona con una unidad que calienta una solución con nicotina líquida que posteriormente se convierte en vapor. Los cigarros electrónicos o vaporizadores de nicotina líquida no contienen tabaco.

En cambio, los calentadores de tabaco, como su nombre lo indica, sí contienen tabaco. Su característica particular es que lo calientan y no lo queman, con lo que se reduce significativamente la exposición a casi 6,000 toxinas que se liberan de los cigarros. Sin fuego no hay humo, sin humo todo es mejor.

Los productos que calientan el tabaco son una alternativa innovadora para los fumadores adultos que, de otra manera, seguirán fumando o consumiendo productos con nicotina. IQOS, con su tecnología patentada, HeatControl™, calienta el tabaco permitiendo liberar su sabor real.

Recuerda que lo mejor siempre será dejar el cigarro, pero si decides no hacerlo, existen mejores alternativas cómo: https://www.iqos.com/mx/es/descubre.html