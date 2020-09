Schoolcations: reformulando el aprendizaje

Los tiempos que vivimos se han apoyado en el poder de la tecnología para poder continuar con nuestras actividades de la mejor manera posible, haciendo flexibles tiempos, espacios y formas de ejecutarlas. Uno de los mayores desafíos ha sido procurar la calidad de nuestro tiempo de descanso frente a la educación de nuestros hijos. ¿Cómo seguir viviendo las vacaciones de nuestros sueños cuando es posible sin descuidar la formación? Four Seasons Punta Mita tiene una respuesta valiosa.

Al término del verano, y ya con la reactivación del ciclo escolar de otoño en medio de la contingencia vigente, la cual aún mantiene las grandes concentraciones de personas suspendidas, las escuelas han activado el formato virtual de clases. Es así como nace Schoolcations, un nuevo programa de aprendizaje a distancia para padres e hijos fuera de casa, a cargo de Four Seasons Punta Mita, el cual permite el aprendizaje de forma remota con

un nuevo programa integral y diverso que cuenta con la asesoría directa en temas de tecnología, un programa de “Study Buddies”, clases de arte, cultura, historia y deportes después de la escuela para fomentar el aprendizaje educativo a través de los viajes.

Concebida como una extensión vital de su programa Kids for All Seasons del Resort, Four Seasons Resort Punta Mita, Schoolcations apoya de forma única y completa el aprendizaje, en donde los padres también pueden disfrutar de un tiempo de descanso placentero junto a la piscina, el spa o en las clases de acondicionamiento físico mientras sus hijos estudian, manteniendo ese tiempo de calidad juntos como familia, una vez que los niños terminen con las asignaciones escolares del día, brindando una divertida experiencia de escuela para todos.

Con un sistema seguro, ameno y divertido, Schoolcations se activa mediante el expertise de personal especializado y altamente capacitado, quienes velarán por el desarrollo pleno de actividades que brinda Schoolcations:

– Cabañas de estudio. Las cabañas de la piscina y la playa se podrán reservar y transformar en estaciones de trabajo privadas con vista al mar. Cada cabaña de estudio está equipada con Wi-Fi, un monitor de TV, auriculares, un cargador portátil, almohadilla para el regazo y refrigerios energizantes como frutas frescas, batidos y paletas. Todos los días desde el amanecer hasta el atardecer.

– En el taller de catrinas podrán decorar una Catrina de cerámica mientras aprende el significado y origen de este ícono mexicano.

– Taller papalotl ayuda a crear un hermoso cometa usando su creatividad para después volarlo en la playa.

– Taller huichol. Crea una pieza de arte huichol con cuentas de colores siguiendo las técnicas ancestrales utilizadas por los huicholes.

– El taller de atrapasueños permitirá a los pequeños crear un hermoso atrapasueños con materiales inspirados en las tradiciones Lakota y aprenda sobre este icónico símbolo mexicano.

– Clases de danza, con opciones de ballet folclórico, zapateado o faldeo, todos bailes tradicionales mexicanos bajo solicitud.

– Historia de Punta Mita, en donde podrás descubrir los increíbles detalles de la historia de Punta Mita desde antes de la conquista de México.

Además, este programa también cuenta con clases de español, charla huichol, taller de Xocolatl, liberación de crías de tortuga marina y sea foraign (experiencia culinaria en el océano), yoga, campamento de playa, tenis, clínicas de golf, entre muchas otras.

Deja que los “study buddies” asistan a tu hijo con sus tareas escolares y los ayuden en sus clases para brindar supervisión, o bien apóyate en el apoyo educativo profesional de un tutor privado.

Soporte de ti permite que, con sólo presionar un botón, el equipo técnico ayude con los problemas de la computadora, iPad o dispositivos móviles; este servicio estará disponible las 24 horas, los siete días de la semana, bajo solicitud.

Por su parte, Equipo de Ti pone a su disposición impresoras, monitores más grandes, cargadores portátiles y demás artículos. Y Doctor Screen será el encargado de limpiar las pantallas de las computadoras portátiles / iPads de los huéspedes, así como de proporcionar almohadillas para quien desee aprender junto a la piscina.

Las villas privadas y las casas de playa en Four Seasons Resort Punta Mita brindan una forma para que las familias disfruten de una estadía prolongada con todas las comodidades y servicios del Resort. Descubre otro nivel de privacidad incomparable, servicio personalizado y diseños espaciosos, en donde Schoolcations se presenta como un complemento clave de la educación y formación de tus hijos.

Consulta las actividades de mayor interés, así como costos, opciones de cortesía, horarios y dinámicas. Hoy, es momento de seguir aprendiendo, sin importar la hora o la distancia. El aprendizaje puede darse en cualquier momento.