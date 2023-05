Shake and Sculpt, by Magaly: una mirada al entrenamiento físico y nutricional

Cuidar tu salud y sentirte bien con tu cuerpo nunca fue más fácil, accesible y divertido. Entrenar por el placer de llevar tu cuerpo hacia un nivel de acondicionamiento físico superior hoy es posible aún ante un ritmo de vida acelerado, sin limitaciones geográficas ni horarias, de la mano de Shake and Sculpt: un programa de entrenamiento físico que ha impactado positivamente en la actitud, buena vibra y energía en una extensa base de alumnas, creado por Magaly Guerra, bailarina profesional y experta en fitness.

En palabras de Magaly Guerra, la metodología de este programa se basa en ejercicios de baile y movimientos de escultura corporal, combinados con una dieta saludable y equilibrada, para lograr una figura tonificada y esculpida mediante una variedad de entrenamientos que pueden ser realizados desde escenarios acondicionados como un gimnasio hasta el mínimo espacio dentro del hogar.

Estos ejercicios están enfocados en trabajar diferentes partes del cuerpo, como piernas, glúteos, abdominales y brazos. Los ejercicios de baile están diseñados para quemar calorías y mejorar la resistencia cardiovascular, mientras que los ejercicios de escultura corporal se enfocan en tonificar y fortalecer los músculos.

“Inicié mi proyecto en Monterrey durante el inicio de la pandemia, empecé con una cuenta privada de Instagram donde me conectaba todos los días por la mañana, y de 30 alumnas poco a poco se conectaron miles, incluso desde otros países. Así fue como abrí mi plataforma oficial”, narra Magaly Guerra, en entrevista exclusiva con Forbes México.

Magaly Guerra. Foto: cortesía

En su misión por incentivar estilos de vida accesibles, reales y saludables, Magaly incorpora en su plan de acción un programa de entrenamiento integral que se complementa con una guía de nutrición y un plan de comidas diseñados para ayudar a los participantes a alcanzar sus objetivos de fitness y mantener un estilo de vida equilibrado, donde verse bien y sentirse bien sea un objetivo relacionado con la salud interior y un buen estado de ánimo proyectados en la imagen estética.

“La finalidad más importante de mi plataforma es que sea alcanzable para todos y que todo lo puedas lograr: no tienes que ser chef para hacer las recetas que te enseño, ni bailarina. Me adapto a la vida real de las personas. Estés embarazada, tengas 60 o 18 años. Mi objetivo es que sea accesible para todo el mundo y es por eso que he integrado cada vez más programas de diferentes disciplinas -como yoga, pilates, barre, así como un programa complementario que toma en cuenta el ciclo menstrual personalizado para adaptar los ejercicios a la variación del estado hormonal”, expresa Magaly.

Magaly Guerra. Foto: cortesía

Así, “Shake and Sculpt” es una forma divertida y efectiva de mejorar el acondicionamiento físico y la estilizar la figura desde lineamientos saludables para cada persona, utilizando una combinación de ejercicios de baile y movimientos de tonificación y resistencia.

“Yo quería crear mi propio método porque mi clase es muy diferente: no es exclusivo de ritmos latinos ni clase HIIT, es más bien como una mezcla. Lo quise llamar “Shake and Sculpt” porque en el shake tienes tu cardio, es tu baile, es escuchar música que está de moda porque yo meto todos los géneros musicales: reggaetón, pop, salsa y hip hop. Sculpt es la parte de tonificación: ejercicios de bajo impacto que forman la mezcla perfecta porque vas atiendo tu cardio y tu tonificación al mismo tiempo”.

