Probablemente no exista una bebida más amada y celebrada todos los días alrededor del mundo, que el café. Y aunque en México muchos de nosotros despertamos acompañados por él todas las mañanas, la realidad es que no tenemos una fecha especial para rendirle tributo, aunque lo merezca.

Pero eso no es ningún problema, porque Starbucks, la compañía más entusiasta del tema, trae la celebración al país con promociones especiales que estarán disponibles del 27 al 30 de septiembre para celebrar el Día Nacional del Café como se debe.

En México somos tan amantes de esta bebida, que el consumo per cápita alcanza los mil 600 kilogramos anuales. El 85% de los mexicanos consumimos entre una y tres tazas de café al día y la cifra aumenta año tras año. Así es que sí, no cabe duda de que esta bebida es uno de los motores del país, no solo para levantarnos todas las mañanas, sino también hablando económicamente. ¿Más motivos para celebrarlo?

La promoción

Para celebrar a la bebida más famosa del mundo, Starbucks ofrece un 2×1 en bebidas de la barra de espresso. Es decir, podrás comprar una bebida Grande (400mL) o Venti (500mL) participante, y obtener una segunda bebida participante de cortesía.

La promoción estará activa en los días mencionados, de 3:00 a 5:00 pm. Y si eres miembro de Starbucks Rewards de 3:00 a 6:00 pm. Es decir, que la hora adicional es exclusiva para socios Starbucks Rewards.

Los sabores participantes serán únicamente los provenientes de la barra de espresso, es decir: Latte, Cajeta Latte, Chai Latte, Cappuccino, Espresso Americano, Caramel Macchiato, Mocha / Mocha Blanco, Flat White, Cloud Macchiato, Caramel / Cocoa Cloud Macchiato, Chocolate y Chocolate Mexicano.

No te quedes fuera de la celebración y mantente atento a los horarios para disfrutar de tu bebida favorita y celebrarla como se debe.