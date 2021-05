La demanda por créditos hipotecarios podría continuar al alza en los próximos meses, debido a la expectativa de adquirirlos con una menor tasa de interés. Además de este beneficio, los inmuebles también se han vuelto atractivos como inversión si se comparan con otros instrumentos de deuda.

Sway Compass es una plataforma de créditos hipotecarios que tiene como objetivo permitir a los clientes solicitantes elegir la opción óptima de acuerdo con el perfil y objetivos propios. De esta manera, mejora el futuro financiero del consumidor.

Desde SwayCompass.com pueden acceder a todo el mercado hipotecario disponible en México, donde está toda la Banca Comercial e instituciones hipotecarias más importantes del país, incluida la Banca de Desarrollo, como Sociedad Hipotecaria Federal.

“En 2016, iniciamos Sway Lending. Después de trabajar por más de un año, nos dimos cuenta que había mucha desinformación de los solicitantes de créditos hipotecarios”, explican a Forbes México miembros del equipo fundador de Sway Compass.

De acuerdo con los directivos, existen múltiples opciones que compiten con la oferta de la tasa de interés más baja, cuando ésta no es lo más importante, pues existen otras variables que influyen en la mensualidad y pago total de la hipoteca, lo que en ocasiones provoca que la tasa más baja no resulte en la opción más conveniente.

“Sin un mapa para descifrar cual es el crédito hipotecario más adecuado para cada perfil nos preguntamos: ¿cómo podemos asesorar al solicitante para que realmente obtenga el mejor crédito que le permite su perfil? Después de analizar miles de operaciones, hemos desarrollado herramientas que permiten descifrar las variables que determinan las condiciones finales de crédito de cada solicitante”, añaden.

Sway Compass, plataforma enfocada para que el usuario realice el proceso del crédito hipotecario en línea, completa un análisis de perfil y sugiere la opción óptima bajo los objetivos del solicitante; esto les permite a los consumidores ahorrarse miles de pesos en intereses.

“No solo analizamos la tasa de interés, sino todas las variables que existen dentro de cada operación. También hemos puesto mucho énfasis en la seguridad y correcto manejo de la información, tenemos métodos de validación de identidad electrónica y toda la información enviada es encriptada”, comparten.

Sway Compass – Market Place también es una propuesta de valor para las instituciones financieras y bancos comerciales, ya que mediante el adecuado perfilamiento de clientes pueden reducir sus esfuerzos en la captación de solicitantes adecuados para sus productos y servicios.

Una de las encomiendas de la plataforma es analizar y pronosticar con innovaciones propias el comportamiento de la cartera de deuda, de esta forma los créditos originados mediante la plataforma crean una cartera de crédito de alto valor.

Realiza los movimientos correctos

Sway Compass puede proveer las mejores condiciones posibles a los clientes solicitantes de crédito. Estos son sus principales servicios:

Banca de Desarrollo en Sway Compass

La Banca de desarrollo permite la adquisición de créditos hipotecarios a un segmento de la población no atendido por la banca comercial e instituciones tradicionales. Se centra en personas que no están bancarizadas, que no pueden comprobar sus ingresos mediante métodos tradicionales o que no tienen historial crediticio y les ofrece adquirir un crédito hipotecario de hasta $3.6 millones para comprar una casa.

“Hay personas que no tienen comprobantes de nómina, estados de cuenta bancario y que no tienen historial crediticio porque el sistema tradicional financiero no les ha permitido acceder al crédito, y por ello no tienen historial. Esta es una opción para este segmento de la población que está disponible en Sway Compass”, señalan miembros del equipo fundador.

Créditos de liquidez y mejora de condiciones hipotecarias

En México, las tasas de interés de las tarjetas de créditos y préstamos personales pueden llegar a ser altas; incluso, existen créditos hipotecarios con condiciones poco favorables. Por ello, una de las opciones que ofrece Sway Compass es la de Unificación y Consolidación de Deuda, además de Mejora de condiciones de crédito hipotecario.

Sway Compass Token, apuesta por la modernidad

Este proyecto tiene como objetivo generar mecanismos de fondeo y originación de créditos hipotecarios mediante la Tokenización de Contratos de Créditos Hipotecarios en Blockchain.

“El mundo está en constante cambio, por lo que hemos apostado a desarrollar soluciones basadas en blockchain. A través del proyecto Sway Compass Token, buscamos aumentar el abanico de posibilidades de los solicitantes de crédito hipotecario, accediendo a mejores condiciones financieras y abarcando un espectro más amplio del mercado que las instituciones tradicionales. Es un proyecto que estamos desarrollando, sabemos que hay muchos retos, pero nuestro equipo trabaja arduamente”, indica el gerente de expansión y desarrollo de nuevos productos de Sway Compass.

Sway Compass ha colocado más de $700 millones en créditos hipotecarios y trabaja en colaboración con las principales empresas de fondos de capital privado, banca comercial y con banca de desarrollo con fondos de origen federal. Obtén asesoramiento independiente e imparcial sin costo en https://www.swaycompass.com/