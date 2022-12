Tenacidad en las finanzas: cómo afrontar las caídas del mercado

Construir un patrimonio sólido, buscar que nuestro dinero conserve su valor ante la inflación o alcanzar la libertad financiera son algunas de las razones por las cuales comenzamos a invertir.

Definir objetivos es tan sólo el primer paso, pues una vez que decidimos comprar nuestra primera acción, inicia un camino de recompensas, pero también de retos. Con el correr de los años el mundo cambia: naturaleza, política, tecnología, sociedad. Todo evoluciona. Esto ocasiona fluctuaciones en los mercados, lo que ciertamente se verá reflejado en tu portafolio de inversión.

Cada día los mercados procesan información nueva, ajustando sus precios de acuerdo con las expectativas sobre los efectos que dicha información podría causar. La volatilidad es una cualidad intrínseca de los mercados. El secreto está en saber afrontarla.

Inversión pública y privada

Lo que distingue a las inversiones públicas de las inversiones privadas es la continua oferta y demanda que las primeras enfrentan y, las segundas, no tanto.

Por ejemplo, si tienes una casa que no está a la venta en este momento, no sabrás su precio real hasta que recibas una oferta que te haga considerarlo. Incluso, si desearas venderla ahora y no cuentas con un comprador, su valor podría llegar a caer hasta cero, pues no puedes convertirla en efectivo de manera inmediata.

También te podría interesar: Invertir según el riesgo y rendimientos esperados. Hazlo posible con GBM

Factor humano

Todo inversionista se enfrentará a distintas emociones a lo largo de su camino: euforia, miedo y agotamiento, que podrían impactar los resultados de sus inversiones, especialmente en los momentos de volatilidad.

Dos recomendaciones para mantenerse firme ante las fluctuaciones del mercado:

Familiarizarnos con los tipos de riesgo que podemos asumir y ajustar nuestras conductas a ello. Por ejemplo, si tu estrategia toma mayor riesgo sistemático, sé paciente. En las inversiones no hay atajos, por lo que deberás esperar para ver los rendimientos esperados.

Contar con un asesor o asesora profesional, pues ellos conocen el funcionamiento del mercado. Te ayudarán a mantener objetivos fijos y a contener el impulso de vender tus posiciones ante la volatilidad.

Una buena asesoría es clave

Sin importar si tu perfil es más conservador o arriesgado, las fluctuaciones son parte del proceso natural de las inversiones, pues los mercados están sujetos al acontecer mundial.

También te podría interesar: Invertir según el riesgo y rendimientos esperados. Hazlo posible con GBM

En tiempos de turbulencia, es común que un gran porcentaje de inversionistas quieran vender todo y abandonar el barco. En los momentos de tensión en los mercados, tener un plan te permitirá estar más tranquilo. De ahí la importancia de seguir una estrategia de inversión adecuada, diversificada y protegida, de la mano de un profesional.

Paciencia y rendimientos

Ineludiblemente, a lo largo del tiempo las inversiones presentarán caídas, pero ¿qué ocurre cuando el inversionista es paciente? Imagina que tienes un portafolio con perfil arriesgado y a largo plazo. Todo va bien, pero de pronto cae un -10%. El miedo de perder tu dinero te impulsa a vender tus posiciones, pues buscas el menor porcentaje de pérdida. Sin embargo, en los meses siguientes ocurre una recuperación, los números están en verde y tú lo notas, decides entrar de nuevo y recuperas la tranquilidad. Lo que no sabes es que, mientras estuviste fuera, te perdiste de los días con mayor rendimiento.

Lee también: El modelo que busca revolucionar la asesoría financiera en México

El market timing fue incorrecto. En inversiones, evitar los números rojos es prácticamente imposible, las probabilidades de anticiparse y acertar de manera consistente son mínimas.

Sería incorrecto decir que existe una fórmula infalible para afrontar las caídas del mercado, pues cada inversionista es diferente: los objetivos, estilo de inversión, horizonte temporal, aversión al riesgo e incluso la personalidad son elementos clave a considerar para usar a tu favor los consejos presentados en este texto, especialmente durante los momentos difíciles.