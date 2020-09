Transformación digital: una necesidad para todos los negocios

Lo que antes era presencial y dependía del trato amable, la ambientación y el famoso paradigma “¡location, location and location!”, que refiere a la ubicación física como un factor muy importante en el funcionamiento de un negocio, hoy se complementa y en otros casos se reemplaza por sitios y servicios digitales intuitivos y escalables, pagos sin fricción, protección de datos y prevención de fraudes.

En estos tiempos, formar parte del ambiente digital es una necesidad para cualquier negocio, tener presencia en internet y dispositivos móviles adquiere mayor relevancia, lo que exige a los comercios alinear el modelo de negocio y responder a las nuevas tendencias, comportamientos y necesidades del consumidor, y a veces, hasta provocar un cambio estructural en la organización dependiendo de sus objetivos.

Muchos de los negocios que estaban habilitados para operar en el ambiente digital, pudieron sobrellevar la situación e incluso obtener buenos resultados durante la crisis por el COVID-19. Esto en buena medida a que muchos clientes que aún no acostumbraban hacer compras en línea, al verse forzados a quedarse en casa siguiendo las prácticas de distanciamiento social, encontraron en el e-commerce una nueva forma de comprar de forma confiable y segura, facilitando muchos aspectos de sus vidas.

Aquí algunas recomendaciones de algunos aspectos básicos antes de establecer tu negocio en línea:

La naturaleza de tu negocio. En el ambiente digital, al igual que en el físico, las recetas del éxito no son universales. Lo que hizo otra empresa no necesariamente te servirá a ti, por lo que es importante conseguir el asesoramiento adecuado que te ayude a “traducir” lo que hace tu negocio al formato digital, siendo fiel a la naturaleza de tu negocio, aun cuando incluyas innovaciones y disrupciones. Es decir, encontrar tu receta digital perfecta sin perder de vista lo que haces y para quién lo haces.

La experiencia de compra que quieres para tus clientes. Conocer bien la naturaleza de tu negocio permite también identificar el tipo de experiencia que quieres para tu cliente. Por ejemplo, una tienda de ropa digital podría querer enfatizar la calidad de las fotografías del producto, mientras que una empresa que se dedica a vender boletos de avión podría querer que la venta se concrete con pocos datos y tan solo un par de clics.

Los retos del ambiente digital. Los desafíos para tu negocio en el ambiente digital son todos los factores que pueden ser un obstáculo en el proceso hacia una compra rápida, fácil y segura; no olvidemos que una buena experiencia de compra hará que tu cliente se sienta satisfecho y quiera volver. Entre los retos más comunes podemos encontrar que el cliente no pueda realizar la compra que desea, ya sea por no encontrar la suficiente información que busca o no entienda cómo realizar la operación, que el sistema sea lento o tenga intermitencias, la necesidad de capturar muchos datos para realizar la compra, que no sea un sitio seguro donde puede haber fraude o que no se proteja la identidad del usuario.

Evaluar las estrategias que permitan contrarrestar los retos y brindar la experiencia que quieres ofrecer a tus clientes. Al planificar tu presencia en internet tienes que enfocarte en cómo incrementar las posibilidades de que cada usuario que visite tu sitio haga la compra, le guste la experiencia y quiera regresar. Asegúrate que tu tienda en línea sea:

Intuitiva o fácil de usar. Navegar por tu tienda en línea debe ser tan sencillo como caminar por los pasillos y el momento de la compra fluir con el proceso.

Escalable. Contar con las herramientas que permitan que la tienda digital no solo pueda crecer a la par de tu negocio, sino también asegurar que pueda soportar incrementos repentinos en el número de usuarios.

Sin fricción. Incluir plataformas de pagos que permitan facilitar al cliente la transacción evitando la captura de demasiados datos, asegurar que el pago sea aceptado y que permitan un equilibrio en las medidas de seguridad.

Segura. Acompañar a tu tienda en línea con soluciones innovadoras y herramientas de tecnología que garanticen la seguridad de la transacción, la protección de los datos personales y financieros de los clientes y la prevención y administración de fraudes.

Finalmente, recuerda el nuevo paradigma: ¡En línea, En línea, En línea! Hay que formar parte de esta gran red digital. Las compras por Internet y los pagos digitales probablemente continuarán siendo necesidades de los consumidores y tu negocio debe de estar preparado para ello con soluciones integradas que te den soporte en el manejo de tu negocio y al mismo tiempo ofrecer a los clientes experiencias de compra convenientes, rápidas y seguras.

Para ver cómo Cybersource, solución de Visa, te puede ayudar a preparar tu negocio para la transformación digital, visítanos en www.cybersource.com