UKG y la efectividad de su sistema para la gestión del recurso humano

La mayor solución de software para equipos de trabajo en el mundo reconoce cuál ha sido el gran reto de la pandemia, en el que las grandes empresas se vieron obligadas a adoptar el trabajo remoto y flexibilizar temas clave como los horarios de trabajo.

“Teníamos que encontrar un balance entre operar y mantener la salud, que por primera vez estuvieron contrapuestos: si operabas exponías la salud de los colaboradores, y si dejabas de operar, el negocio cerraba”, dice Gabriel Alvarado, VP y director general de UKG América Latina.

Detrás de la gestión de la fuerza laboral de más de la mitad de las empresas Fortune 1000 hay un cómplice común: UKG.

Los aplicativos tecnológicos han sido fundamentales para automatizar los procesos de recursos humanos, obtener información en tiempo real sobre los equipos de trabajo y tomar decisiones que determinan la continuidad del negocio en momentos de emergencia sanitaria.

Por ello, UKG tomó la decisión de parametrizar información adicional y reconfigurar varios aspectos de su plataforma para ofrecer la solución más completa disponible para gestión de personal en grandes empresas.

Asimismo, la trasnacional, que ha recibido la confianza de más de 50 mil organizaciones en 165 países, cerró en febrero de 2020 una fusión con Ultimate Software, creando la empresa líder de administración de la fuerza laboral en la nube.

“El concepto de movilidad hoy es muy importante: nuestro aplicativo está pensado para las personas que trabajan en la oficina y para las que laboran remotamente en cualquier lugar”, explica Alvarado.

De acuerdo con el directivo, las herramientas de software para la administración de colaboradores hoy debe ser parte del impulso de una nueva cultura organizacional, con el objetivo de que éste se sienta comprometido, feliz y, al mismo tiempo, con una percepción de justicia en el trabajo.

“Hoy lo más importante es la gente, no hay organización que sea exitosa por su producto, sino por su talento; hay que cuidar a la gente, que es lo más importante”, enfatiza.

UKG, que por sí mismo es un Great Place to Work, también reconocido como un 100 Best Companies to Work, por Fortune, y con más de 100 reconocimientos de la industria por sus prácticas de experiencia e innovación, ha llevado esta congruencia a sus propias soluciones.

“La primera razón en el mundo por la que la gente se va de su trabajo, más del 50% de las veces, es por una mala relación con su jefe”, advierte Alvarado.

El ecosistema UKG hoy se puede definir como soluciones en favor de un gobierno corporativo, que ayude a tomar decisiones básicas, pero fundamentales, en las que el empleado no dependa del ánimo de un jefe directo.

“No tiene que ver con salario, sino con la satisfacción del colaborador. UKG implementa un sistema en el que el empleado encuentra justicia y responde con compromiso a la organización”, asegura el experto.

Las amplias capacidades de UKG y la reciente fusión con Ultimate Software para afianzar el servicio en la nube, han llevado a la compañía a un crecimiento de 32% durante el segundo trimestre del 2021.

Actualmente, UKG cuenta con 13 mil empleados a nivel global y ha elevado su plantilla con mil 300 colaboradores más en el último año. La empresa es una prueba de la efectividad de su sistema, con un 95% de retención de empleados.

