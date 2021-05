¿Las pequeñas decisiones de hoy tienen el potencial de cambiar el futuro? Para Afore SURA la respuesta siempre será la misma: un sí rotundo.

Afore SURA, parte de SURA Asset Management, pone en la mente de los trabajadores este cuestionamiento con el objetivo de repensar y revalorar lo que cada uno hace con su Afore.

Pese a ser una herramienta sumamente poderosa, millones de personas no ponen la atención necesaria en su cuenta de Ahorro para el Retiro.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (CONSAR), 18 millones de trabajadores mexicanos no saben si cuentan con Afore, pues no han firmado formalmente con alguna institución o no reciben un estado de cuenta.

Otros tantos desconocen el rendimiento actual de su Afore, el monto que deben acumular para obtener un retiro digno o cómo se puede utilizar este recurso para comprar una propiedad inmobiliaria.

La mejor forma de acercar el conocimiento sobre su Afore a estos millones de trabajadores es a través de la tecnología con la que tienen contacto todos los días. Al menos así lo considera SURA, que a partir de este año da un aire más fresco a su aplicación móvil Afore SURA, asegurando la visibilidad continua del ahorro y otros recursos que facilitarán la relación del usuario con este fondo.

Con esta app, los usuarios de Afore SURA podrán:

Contar con información actualizada y en todo momento . Esto incluye los desgloses de la cuenta, en saldo de retiro (el dinero que se ha acumulado para cuando dejes de trabajar); vivienda (el monto que puedes utilizar junto con el crédito Infonavit para cuando decidas adquirir una casa o departamento), y el ahorro voluntario, que es aquel que has ingresado por iniciativa propia a tu cuenta.

. Esto incluye los desgloses de la cuenta, en saldo de retiro (el dinero que se ha acumulado para cuando dejes de trabajar); vivienda (el monto que puedes utilizar junto con el crédito Infonavit para cuando decidas adquirir una casa o departamento), y el ahorro voluntario, que es aquel que has ingresado por iniciativa propia a tu cuenta. Utilizar la calculadora de pensión. Ideal para planear a futuro y saber cuánto ahorrar para recibir la cantidad que deseas al retirarte.

Ideal para planear a futuro y saber cuánto ahorrar para recibir la cantidad que deseas al retirarte. Obtener en cualquier momento tu estado de cuenta . El cual puedes enviar a tu correo electrónico en cualquier momento. Asimismo, la aplicación te da la orientación de tu Cuenta Individual para facilitar tus trámites futuros.

. El cual puedes enviar a tu correo electrónico en cualquier momento. Asimismo, la aplicación te da la orientación de tu Cuenta Individual para facilitar tus trámites futuros. Ahorrar en línea. Domicilia tus aportaciones, personaliza tus metas de ahorro (a corto, mediano y largo plazo), y obtén la mejor plataforma para alcanzar tus objetivos.

TODO EMPIEZA HOY

Los beneficios de la app de Afore SURA no solo están pensados para los cuentahabientes de la compañía, sino también para todos aquellos que buscan una mejor solución para el retiro o para quienes no conocen aún en qué Afore se encuentran registrados.

Por ello, la app permite una opción de traspaso digital a Afore SURA en sencillos pasos, desde el momento de la descarga de la aplicación en la opción “Quiero ser cliente”.

El proceso de cambio de Afore desde la aplicación toma aproximadamente 15 minutos, pero una vez finalizada y aprobada la solicitud, los usuarios nuevos podrán acceder inmediatamente a las grandes ventajas que ofrece Afore SURA, no solo mediante su app, sino también en cuanto al manejo del fondo de ahorro.

Afore SURA ha sido reconocida durante tres años consecutivos con la clasificación Morning Star Plata, la más alta entregada a las Afores mexicanas, lo cual avala que la firma es respaldada por un equipo de inversión de primer nivel.

De igual forma, Afore SURA cuenta con las certificaciones más exigentes de protección de datos de los clientes, así como de manejo sostenible en cuanto a desempeño económico, ambiental, social y de inversión.

Cambiar a Afore SURA empieza por un clic en una aplicación. Es una pequeña decisión el día de hoy, pero que tiene un gran impacto en la forma de ver tu retiro.