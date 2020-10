Un mejor futuro: Citibanamex y BlackRock México presentan el primer fondo sustentable

Previo a la aparición de la pandemia en el mundo, el ecosistema empresarial y bursátil apuntaba hacia una tendencia clara, apoyada en la necesidad de ligar las estrategias de negocio, rentabilidad y crecimiento de las empresas a la responsabilidad social, la equidad de género y el cuidado ambiental, siendo este último un ámbito transformador benéfico urgente, pero sobre todo con un alto potencial de oportunidades.

Esa transición energética por la que atraviesa el mundo, en donde la caída de los precios de los hidrocarburos y combustibles fósiles se ha enfrentado a un importante crecimiento de las energías limpias, así como la incorporación de celdas solares, soluciones eólicas, fotovoltaicas y demás vertientes renovables a las industrias que mueven al planeta, abrió a su vez un nuevo portal para invertir.

Al mismo tiempo, el mismo COVID-19 y el consecuente paro industrial e incluso en el mundo de los pequeños negocios, ha incorporado una aceleración de soluciones, diversificaciones y actualizaciones, no sólo para hacer frente a la crisis, sino también para dinamizar e integrar la competitividad a una máxima que poco a poco se ha convertido en una suerte de ley no escrita: toda empresa que no incorpore soluciones responsables o sensibles a mejorar el ambiente está destinada a una caída inminente.

Tomando en cuenta este escenario, y aunado a que las inversiones sustentables han registrado un aumento considerable durante estos meses de crisis a nivel global, Citibanamex y BlackRock México han unido esfuerzos y experiencia para presentar una solución innovadora, un Fondo de Inversión Sustentable, único en su tipo por ser multi-activo en el mercado mexicano y una poderosa fuente de rendimiento y diversificación.

Bajo el nombre de BLKGLO3, una estrategia global balanceada en moneda extranjera y a una visión de diseño con prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo responsables al frente (ESG, por sus siglas en inglés), este fondo se encuentra avalado en su metodología por la firma internacional MSCI** siendo una potencial pieza fundamental en el portafolio de los inversionistas mexicanos y brindando una inversión completa multi-activos, con exposición a mercados globales y monedas extranjeras, lo cual lo vuelve muy atractivo en la selección de activos de deuda y renta variable.

BlackRock, ha sido puntero y ejemplo de que la sustentabilidad es el nuevo estándar de inversión. Así, este fondo será administrado por BlackRock México y distribuido por Citibanamex a sus más de 23 millones de clientes.

El mundo ha llegado a un punto de reformulación del valor de los activos, en donde incorporar o no soluciones sustentables para el futuro es la gran diferencia para la compañía, pero sobre todo para el planeta. Hoy más que nunca, los valores intangibles de las compañías y la reputación de marca están en juego,

Con el Fondo de Inversión Sustentable ESG BLKGLO3 de BlackRock México, distribuido por Citibanamex, la posibilidad de invertir el dinero desde hoy en un portafolio diversificado, con una visión sustentable que busca contribuir a un mejor futuro, a través de decisiones de inyección de capital en las empresas de todos los sectores productivos, potencia también la óptima eficiencia operativa y las futuras decisiones estratégicas. Es hora de un mejor mañana desde hoy.

* Nueva clave de pizarra del fondo GOLDIN.

**Morgan Stanley Capital International.