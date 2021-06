A medida que los millennials encuentran la suficiente estabilidad financiera como para permitirse viajes de lujo, es útil que las empresas identifiquen con precisión qué los hace atractivos para esta generación de jóvenes, que hoy tienen entre 22 y 37 años.

Kaloyan Valentinov Danchev (Калоян Валентинов Данчев), fundador y presidente de Fidelis Marketing Group; empresa de marketing especializada en viajes de lujo, enumera las siguientes tendencias que continuarán impulsando la industria en el futuro previsible, pensada en los intereses e ideales de esta generación específica:



1. Viajes transformadores

Las personas viajan por diferentes razones, como la experiencia, la aventura, la novedad o la filantropía. Algunos desean tomar el camino menos transitado, mientras que otros prefieren recorrer la ruta de viaje segura, con mayores comodidades.



El énfasis actual del viaje está en la transformación. Los millennials tienen hambre de experiencias boutique que los transformarán de adentro hacia afuera. Es una tarea difícil, pero compañías como Fidelis Marketing Group han dado un paso al frente con la calidad de los servicios que ellos y sus afiliados brindan.

Los alojamientos de lujo están diseñados para acoger a los huéspedes con un alto nivel de belleza y confort. Los salones y spas de servicio completo y los campos de golf de nivel profesional brindan a los millennials, conscientes de la salud, oportunidades para mantener o mejorar su bienestar físico en un entorno que probablemente esté menos concurrido que su gimnasio local. Las excursiones guiadas permiten a los visitantes disfrutar de la cultura local sin tener que preocuparse por trazar rutas y encontrar direcciones o sortear dificultades de comunicación por diferencia de idiomas.



2. Viaje seguro

Este viaje implica seguridad y estabilidad mental, emocional y física. En términos prácticos, esto significa que un número cada vez mayor de millennials prefiere retirarse a refugios seguros para “alejarse de todo”. Si bien esto puede parecer infantil en la superficie, es decir, la percepción estereotípica de los millennials , no se puede negar que la vida moderna deja poco espacio para el pensamiento serio o la relajación genuina.

Esto se ve agravado por la percepción de que el éxito puede medirse mediante logros visibles, que requieren una cantidad constante y a veces creciente de actividad. Aquellos que no se suman a este punto de vista tienden a sentirse rezagados en sus carreras, si no en la vida. La capacidad de encontrar un oasis de paz, aparentemente inaccesible para un mundo a menudo duro y crítico, puede ser un gran alivio para aquellos que experimentan este tipo de presión en su vida cotidiana.



3. Viaje simple

Uno de los resultados de vivir en un mundo sobre estimulador es que tener que tomar decisiones incluso simples puede ser más agotador de lo normal. Muchas personas desean tener que tomar menos opciones o contar con alguien conocedor y profesional que pueda tomarlas por ellos. Aquellos que no quieren sacrificar el lujo por la simplicidad generalmente eligen lo último. Es por eso que las agencias de viajes y las empresas de marketing como Fidelis están en aumento. Los agentes de viajes pueden ser caros, pero para muchas personas, el gasto adicional vale la pena no tener que hacer toda la planificación del viaje ellos mismos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las opciones disponibles, aunque son menos, aún se espera que sean de una calidad superior. Las vacaciones de lujo no necesitan ser complicadas para proporcionar resultados de alto nivel. Esto es parte de la razón por la cual los refugios seguros a menudo se asocian con complejos turísticos de alta gama en lugares remotos, como los inmaculados Alpes o el exótico Caribe.



4. Viaje interactivo



El deseo de colocar el proceso de toma de decisiones en manos más capaces no necesariamente se extiende a acostarse, inerte, en una suite elegantemente decorada. Una vez que los viajeros milenarios están de vacaciones, quieren hacer algo, incluso si es un masaje tranquilo en el spa del complejo. Actividades de inmersión, clases de arte al aire libre o cocina son sólo algunas de las actividades que los proveedores de viajes de lujo deben considerar si quieren atraer a los consumidores millennials. Cuanto más le permita la actividad al participante, experimentar la cultura local, mejor.



5. Viaje virtual



Una tendencia algo reciente es la capacidad de ver destinos, alojamientos y lugares en “realidad aumentada”, desde la comodidad de su propia cama, escritorio o sillón reclinable. Quizás el ejemplo más conocido de esto es la función “Street View” de Google Maps, que permite a los espectadores arrastrar y soltar la pequeña “persona” amarilla en el mapa para ver cómo se ven los alrededores en la vida real.

Esto no solo proporciona información valiosa sobre el ambiente de una ubicación, los arreglos de estacionamiento, etc., sino que también reduce las posibilidades de que el viaje resulte decepcionante una vez que el viajero llegue a su destino. Una vez más, un agente de viajes es útil en estos casos, ya que la mayoría de ellos visitan personalmente los lugares que recomiendan.

No es necesario decir que la capacidad para espiar lugares a cientos o miles de kilómetros de distancia no desalienta a las personas a visitar esos lugares en la vida real. La realidad virtual no es, después de todo, un sustituto satisfactorio de la realidad física.



Estas son solo algunas de las tendencias de viaje actuales que los expertos en viajes como Kaloyan Valentinov Danchev predicen que seguirán siendo populares en el futuro cercano. Seguramente, otras tecnologías, como la inteligencia artificial, entrarán en juego a medida que avance el tiempo.

La capacidad de prever lo que los viajeros adoptarán es en parte el resultado de un amplio conocimiento en la industria de viajes y turismo y por otro lado depende del hecho de que las necesidades y los deseos primarios de las personas tiende a ser universal e inmutable.

En la cultura occidental podemos poner mucho énfasis en la individualidad, pero la realidad es que los sentimientos y los deseos de las personas son casi universalmente atemporales y constantes. Los entornos externos pueden cambiar y proporcionar estímulos internos, pero todos comparten pensamientos y emociones. Y eso es lo que hace que viajar sea una aventura universalmente eterna.