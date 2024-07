Voces emergentes: 14 líderes de Gobe the First que debes conocer

Un líder o especialista que construye una marca personal se vuelve una figura de autoridad. Con esta premisa, Gobe the First, agencia especializada en el posicionamiento y la gestión de imagen pública, se encarga de identificar a las voces que tendrán una gran resonancia en el futuro cercano.

Conformada por Cristian Tietze como CEO y Carolina Del Ángel como directora de Relaciones Públicas y área comercial, la agencia se ha consolidado como un catalizador de líderes, empresarios y profesionales que buscan un servicio que trascienda las simples relaciones públicas.

Cristian Tietze

Advisor to the Chairman Latin America Markets por la Mexican American Society. Presidente de la Fundación Peace for Life y Embajador del ILMSAM ante las Naciones Unidas en México y Centroamérica, Cristian ha liderado iniciativas para abordar desafíos globales como la desigualdad, el hambre, la salud, la educación, el desempleo y la seguridad.

Director Comercial y socio de la Universidad CUGS, donde contribuyó al otorgamiento de más de 250 becas al año. Es el primer extranjero en ocupar ese puesto en el Senado de la República. Además, es vicepresidente y socio del club Atlético Inter Capital FC en Ciudad de México.

Carolina Del Ángel

Fundadora y directora de relaciones públicas y área comercial de Gobe The First. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito empresarial y con 8 años como máster en posicionamiento e imagen pública de líderes empresarios y profesionales en diversos rubros.

Carolina ha catapultado a su agencia llevándola a un crecimiento exponencial año con año, ubicándola en la élite de la industria. Es creadora y creativa. Su motor principal es servir con ética, respeto y lealtad.

La misión de Gobe the First es impulsar a las personas ser un vehículo para todo aquel que requiere de manera exponencial expandir su marca personal. El equipo de Gobe the First está comprometido con llevar el reconocimiento y el prestigio de las personas al siguiente nivel.

Este listado de 14 líderes emergentes da cuenta de ello:

Marco Salazar (ZEA Spíritu)

El proyecto ZEA —lleva el nombre de Neltiliztli, que proviene del idioma náhuatl que se traduce como “verdad” o “la verdadera vida”— tiene como objetivo principal la preservación del ancestral legado de la producción de maíz, así como el respaldo a los agricultores en México.

Está comprometido con respetar y emplear métodos naturales que han sido transmitidos de generación en generación entre los agricultores, con el fin de conservar las cualidades genéticas históricas y únicas de este cultivo.

Malusa de Nova

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tec de Monterrey, Campus CDMX, cuenta con estudios en Sciences Po París y en la Universidad de Harvard. Trabajó en el Consulado Mexicano, en la Harvard Graduate School of Design, en Boston, Massachusetts. Fundó una pequeña empresa de relocación, lo que la llevó a especializarse en el mercado de bienes raíces de lujo.

A su llegada a México trabajó brevemente en la Fundación México en Harvard hasta incorporarse a Sotheby´s International Realty. Actualmente es Licence Partner y Asesora Inmobiliaria de bienes raíces de lujo en Engel & Völkers Ciudad de México.

Antonia Rodríguez

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y social en temas de derechos humanos, género, inclusión y diversidad, cultura pro-bono y fortalecimiento de la sociedad civil en México. Abogada titulada con excelencia académica por el ITESM de la Ciudad de México y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.

Actualmente dirige Abogadas MX, asociación civil enfocada en crear entornos seguros dentro del sector legal y generar proyectos de impacto que se traduzcan en cambios sistémicos y de transformación a largo plazo.

Rodrigo del Toro

Egresado en Ingeniería Industrial y de Sistemas del Tec de Monterrey, Campus CDMX, con un Global MBA de la Universidad de Thunderbird, y maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable en la Universidad del Medio Ambiente.

Proveniente de cuatro generaciones de desarrolladores inmobiliarios, Rodrigo es especialista en consultoría y comercialización para proyectos inmobiliarios, principalmente de lujo. Después de dirigir durante cinco años Mexico Sotheby´s International Realty, se asoció con Malusa de Nova para abrir la oficina de Engel & Völkers Mexico City.

Karina Álvarez

Arquitecta, artista integral, actriz y empresaria, nació en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

Fundadora y directora de HELPO Pocket Spa, marca de bienestar enfocada en la creación de productos con valor a la salud fundada en 2014, donde se fusiona la tecnología ancestral con inteligencia artificial.

Experimentada en proyectos residenciales y comerciales de alta gama, y en el área de estandarización de interiores, áreas VIP, fachadas, celosías en andén, locales comunitarios, acabados, luminarias y proveedores en el proyecto Tren Maya.

María Lozada

Empresaria, congresista, articulista y médico estético, se especializa en avances como la regeneración celular y la medicina regenerativa, así como en tratamientos no invasivos o de mínima invasión. Su objetivo es adaptar procedimientos a las características únicas de cada paciente, asegurando resultados efectivos y, sobre todo, humanos.

Como visionaria empresarial cofundó las clínicas CLINICQUE D’ OZONO, estableciendo un estándar de excelencia en el cuidado estético y el bienestar integral de sus pacientes.

Mauret Rojas

Licenciada en Nutrición, cuenta con una maestría en Medicina de la Salud de la Mujer por la universidad UNSW en Australia. Hace ocho años fundó el centro de nutrición La Vía Fit, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

En el año 2017 lanzó su programa Bikini Reset, seguido por el Hormones Reset, un programa de nutrición especial para mujeres con problemas ginecológicos. Posteriormente, diseñó el suplemento “Ovatol” que lidera en la posición número uno del mercado dentro de su categoría, comercializándose en México y Estados Unidos, con planes de expandir su distribución al resto de América Latina.

Guadalupe Hurtado

Contadora y empresaria con más de 11 años de experiencia construyendo y desarrollando empresas. Es además conferencista y ponente en temas contables y de negocios.

Ha fundado tres empresas: GR Consultoría Contable, Inter-Price Torres y Guadalquivir.

Recientemente, trabajó en el proyecto “Huellitas desamparadas”, fundación que impulsa la lucha contra el maltrato animal e implementa programas de esterilización y adopción para animales en situación de calle.

Paola Reyner

Desde hace más de 20 años ha trabajado con las principales marcas de lujo y consumo. Hace poco más de una década lanzó la plataforma y un foro para mujeres “A Woman”, en la Ciudad de México, Bogotá y Madrid. Posteriormente, abrió su propia agencia de marketing llamada Wonderland, la cual presta servicios de relaciones públicas, influencer y experiential marketing en México.

Actualmente trabaja en Luaniü, un proyecto que nace de la necesidad de crear en México una toalla femenina biodegradable y compostable.

Celia Marín Sasaki

Destacada jurista mexicana reconocida por su promoción de la justicia, igualdad de género y Derechos Humanos. Con un máster en Prevención de la Violencia de Género de la Universidad de Salamanca y una maestría en Derecho, es magistrada titular desde 2011.

Lidera la Comisión de Igualdad de Género y participa en diversos consejos y comisiones, mejorando el sistema judicial. Sus reconocimientos y publicaciones académicas subrayan su impacto positivo en la sociedad.

Jesús Valdivia

Egresado de la Universidad de Guadalajara UdeG de la Carrera de Diseño Industrial del campus CUAAD.

Director en ValCam Inoxidable, empresa con más de 30 años de experiencia enfocada desde sus inicios en el trabajo de la agroindustria. Actualmente sus servicios se enfocan en el diseño, desarrollo y producción de equipo para fábricas destiladoras de productos nacionales como el tequila, mezcal, raicilla, sotol, entre otros.

Flor Rodríguez

Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac México y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, género y violencia sexual.

Miembro activo del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. También dirige la Asociación Civil “Repara Lumea” y es creadora del podcast Voces Sin Filtro, además de ser columnista en El Heraldo de México y La Cadera de Eva.

Paola Rozete

Especialista en medicina estética y longevidad con más de 10 años de experiencia. Es conferencista y entrenadora de médicos en México y Latinoamérica, reconocida como líder de opinión en dermocosmética. Destaca por su conocimiento en técnicas innovadoras y seguras de bio estimuladores de colágeno y rellenos de ácido hialurónico.

Además, es CEO de Rozete Clinique, ubicada en Tijuana, México, una clínica de medicina estética avanzada, conocida por su excelencia y calidad. La Dra. Rozete está afiliada a importantes colegios médicos en México, Canadá, Estados Unidos y Colombia.

Bettina Guisa

Coach de fitness certificada por NASM en entrenamiento funcional, pilates y barre. Con una certificación en Hipopresivos por LPF, es especialista en suelo pélvico y trabajo del Core.

Fue embajadora de Victoria’s Secret, Hawaiian Tropic, Liverpool y marcas enfocadas a salud, belleza y maternidad.

Tiene tres estudios en Irapuato, Guanajuato, enfocados en barre, entrenamiento funcional, recién ha abierto Pilates Reformer y está por abrir Hot Pilates. Lleva más de 10 años en la industria del fitness y es deportista de alto rendimiento.