W Mexico City celebra la semana más esperada del automovilismo

México goza de una estrella en ascenso en el automovilismo de Fórmula Uno. Con Checo Pérez, una mayor afición nacional se ha volcado para seguir las carreras del máximo certamen de la categoría y para apoyar al mexicano que corre en la escudería Red Bull.

La temporada de Fórmula Uno 2022 está cerrando su ciclo. Checo Pérez se alista para seguir sumando en los últimos circuitos a disputarse: Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi. Con buenos resultados, podría afianzarse en un histórico segundo lugar en la tabla general, después de su compañero Max Verstappen.

Con este formidable panorama para Checo y la afición mexicana, el Hotel W México City se prepara para la celebración de la semana más esperada del automovilismo y dará el banderazo de salida a su Racing Week.

Se trata de una Viewing Party de la carrera de Austin, el Gran Premio de Estados Unidos, disfrutando de tres cocktails inspirados en la velocidad:

Race : ginebra, aperol y vino espumoso

: ginebra, aperol y vino espumoso Wroom : mezcal, piña y jamaica.

: mezcal, piña y jamaica. Driver: un mocktail igual de desafiante con la infusión de cardamomo y frutos rojos con un twist de limón.

No esperes, y comienza a vivir la pasión de tu evento favorito el domingo 23 de octubre. Nunca antes la escudería Red Bull ha conseguido el 1-2 con sus pilotos y en esta temporada de Fórmula Uno que está culminando podría lograrlo. La carrera arrancará a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Luego de Austin, no habrá descanso para la Fórmula Uno. Inmediatamente, el domingo 30 de octubre, tendrá lugar el Gran Premio de México, que ahora cobra mayor relevancia que nunca.

En el marco de la carrera en territorio nacional, a partir del 27 de octubre W Mexico City traerá a ti el Ferrari Trento Lounge, dónde tendrás acceso a un Race Simulator para sentir la adrenalina de las carreras, incluyendo una experiencia de gastronomía y el mejor vino burbujeante pensado para cautivar todos tus sentidos.

Por supuesto que, como ya es tradición en W Mexico City, tendrá una fiesta icónica: el 29 de

octubre celebrará la Ferrari Race Week Party, una sparkling wine night donde MISS MARA será la DJ estelar para hacernos bailar toda la noche en la terraza TRIVVU.

Y el domingo 30 descubre la after party más divertida: Welcome Las Vegas Race by El Sirenito.

¡Celebra el deporte de motor reservando tu lugar en W MEXICO CITY!