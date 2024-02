Women’s Health Event: una conversación sobre salud en la mujer latinoamericana

Baylor St. Luke’s Medical Center, en colaboración con Cardio Academic, celebró la segunda edición del Women’s Health Event en Polanco, Ciudad de México, para exponer temas de interés general sobre las principales especialidades médicas que abordan la salud de la mujer latinoamericana, entre ellos Cardiología, Oncología, Ginecología y Endocrinología.

Representantes de la institución médica con sede en Houston, Texas, expresaron que cuando se requiere tratar una enfermedad compleja, pacientes de todo el mundo habitualmente eligen Baylor St. Luke’s Medical Center, que forma parte del Centro Médico de Texas -el más grande del mundo-, dedicado a la investigación y educación sobre enfermedades cardiovasculares de prestigio mundial fundado en 1962 por el Dr. Denton A. Cooley.

Cardiología y cirugía cardiovascular

Esta institución médica es reconocida como pionera en atención cardiaca, gracias a que en 1969 fue sede del primer trasplante de un corazón artificial humano en el mundo. Un legado de innovación e investigación que mantiene hasta hoy.

“La salud cardiovascular de la mujer tiene grandes diferencias con respecto a la sintomatología presentada en varones. No es que las mujeres sean menos vulnerables ante infartos -o ataques al miocardio-, sino que los síntomas son distintos, como sudoración en las manos y agitación de pecho; por lo tanto, puede pasar desapercibida”, afirmó Joanna Esther Molina Razavi, electrocardióloga del Texas Heart Institute and Baylor College of Medicine.

En palabras de la especialista, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte natural en razas de todo el mundo.

Factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto, obesidad, diabetes, sedentarismo, alcoholismo y tabaquismo, así como sufrir estrés, depresión y ansiedad son elementos que vulneran el bienestar cardiovascular de las mujeres, de acuerdo con la especialista.

Women’s Health Event en CDMX | Foto: cortesía

“Una desventaja para las mujeres es que presentamos síntomas de ataque al corazón más difíciles de presentar. La única manera de detectarlo pronto es la revisión anual, incentivar campañas de prevención que fomenten consciencia de no dejarlo hasta último momento. Es más caro invertir en remediación que en prevención“, dijo en entrevista exclusiva con Forbes México.

Baylor St. Luke’s fue el primer centro en Houston en realizar un procedimiento convergente para el tratamiento de la fibrilación auricular (ritmo cardíaco irregular y rápido con complicaciones graves), un procedimiento híbrido que requiere de un cirujano cardíaco y un electrofisiólogo.

Oncología | Cáncer de mama

Durante su participación en conferencia, la Dra. Tamara Ortiz-Perez, quien es miembro de la facultad en la Sección de Imágenes de Seno del Departamento de Radiología de Baylor College of Medicine, enfatizó que la prevención es una columna vertebral en la lucha contra el cáncer de mama.

“La detección temprana de linfomas en tejidos mamarios puede prolongar la calidad de vida de las mujeres, incluso después del cáncer”, aseguró.

En la carrera por integrar soluciones de vanguardia, Baylor St. Luke’s utiliza el Sistema de Localización Magnético Sentimag tanto con tecnología Magseed como en el marcador líquido Magtrace, para ubicar y extirpar tumores en pacientes con cáncer de mama invasivo.

La médico especialista dejó en claro que las herramientas inteligentes de hoy permiten acelerar el espectro de prevención en oncología, donde los médicos pueden realizar pruebas en busca de mutaciones genéticas en las células cancerígenas, e incluso detectar la posibilidad de que algún tejido mamario pueda desarrollar tumores malignos a futuro.

Ginecología

Una de las especialidades de mayor interés para la audiencia femenina durante el evento. La doctora Yasiu Bustamante Quan respondió algunas de las preguntas más frecuentes en consulta, donde detalló que en el campo de la planificación familiar es importante que las mujeres acudan a revisión para definir cuál es el método anticonceptivo que mejor se adapta a sus necesidades fisiológicas, psicológicas y de fertilidad.

“El mejor método anticonceptivo es el que te funciona a ti. Todo depende de si deseas tener bebés más adelante o no, así como de las hormonas que tu cuerpo puede recibir”, apuntó.

Adicionalmente, dejó en claro que la dismenorrea -dolor patológico durante la menstruación- y la endometriosis son padecimientos de importante detección, puesto que alteran la calidad de vida de las mujeres.

Endocrinología

El estudio de las glándulas de secreción interna y sus hormonas estuvo representado por la doctora Cristina Boccalandro, CEO del Texas Endocrinology Group, quien detalló la relación entre el índice de Masa Corporal (IMC) saludable y la regulación correcta de las hormonas en el organismo femenino.

“El exceso de grasa corporal puede afectar órganos y sistemas. El riesgo de padecer patologías aumenta con el grado de obesidad. Algunas de ellas son hipertensión, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y síndrome de ovario poliquístico”, señaló durante su participación.

Dra. Tamara Ortiz-Perez, Dra. Cristina Boccalandro y Dra. Joanna Esther Molina Razavi durante el encuentro de especialistas.

La publicación News & World Report califica a Baylor St. Luke’s Medical Center como uno de los mejores hospitales de Estados Unidos en servicios Cardiovasculares y Cirugía de Corazón, Cáncer, Urología, Neurología y Neurocirugía, Gastroenterología y Cirugía Gastrointestinal, así como Geriatría.

El hospital se ha embarcado en una nueva era en la atención médica a través de una iniciativa conjunta con Baylor College of Medicine, una de las más importantes escuelas de medicina en EU, perfilando el compromiso con la excelencia en atención integral de las personas y en la creación de comunidades más saludables.