Adam F regresa con el ‘Brand New Funk’ de los tiempos que corren, a pura innovación

Es una de las caras más conocidas de la escena musical y especialmente electrónica de los últimos 30 años a esta parte: es Adam Fenton, conocido artísticamente como Adam F, quien no solo ha dejado una huella indeleble en diversos géneros musicales, sino que también ha demostrado ser un emprendedor visionario en la industria de la música. Desde sus inicios en los años 90 con éxitos de Drum and Bass como “Circles” y “Metropolis”, hasta su transición al hip hop colaborando con gigantes como LL Cool J y Redman, Adam F ha demostrado ser un artista versátil y creativo.

Pero su historia no termina ahí. Adam F es cofundador del influyente sello discográfico Breakbeat Kaos junto con DJ Fresh, una plataforma que ha catapultado a artistas icónicos como Chase & Status, Pendulum, Sigma y Nero. Además, ha dejado su marca en bandas sonoras para películas y ha colaborado en remixes con artistas de renombre mundial, consolidando su reputación como un innovador en múltiples frentes.

Volviendo a 1998, para hacer Brand New Funk, un disco que ha influido notablemente en el desarrollo del nuevo Drum & Bass de principio de siglo, Adam F encontró inspiración en la vibrante era del Funk. Hijo de músicos, por aquella época se hizo de un Fender Rhodes Electric Piano, un Vocoder y un Clavinet D6 Honer (utilizado por Stevie Wonder en “Superstition”) y con estos instrumentos, creó el monumental track “Brand New Funk”, himno del Drum & Bass de todos los tiempos.

Adam se inspiró en la era del Funk y en el trabajo de compositores de bandas sonoras como Lalo Schifrin, Herbie Hancock y Quincy Jones. “Monté mi estudio en mi dormitorio para componer ‘Brand New Funk’ con una intro inquietante de pads, efectos de sonido y configuré mi Rhodes colocando el Clavinet encima con un pedal wah-wah para tocar ambos instrumentos simultáneamente. Luego presioné grabar y toqué durante aproximadamente una hora. Quería fusionar mi trasfondo de funk y bandas sonoras de los ‘70 con el Jungle y el emergente Drum and Bass que había escuchado en ese momento, pero con un arreglo que no fuera predecible”, cuenta en su sitio web donde revela el reboot de su Brand New Funk, año 2024.

ADAM F REGRESA CON EL ‘BRAND NEW FUNK’ DE LOS TIEMPOS QUE CORREN, A PURA INNOVACIÓN

“Honestamente, compuse, produje y arreglé este tema para mi propio disfrute sin pensar en hacer una pista estructurada para ser amigable para DJ (lo que se conoce como dj friendly). Cuando concebí este tema, era nuevo en el género emergente de Rave y Jungle y la mayoría de las producciones se componían de samples y arreglos estructurados, por lo que no tenía idea de cómo se recibiría mi larga introducción de sintetizadores analógicos, pads, trompetas, efectos de vocoder e instrumentos en vivo con un arreglo impredecible y poco familiar para el género”, añade en su web.

Lo cierto es que “Brand New Funk” no solo se convirtió en un legado dentro del género, sino que también influyó en otros artistas y productores a experimentar con nuevas fusiones de estilos.

En tiempos recientes, Adam F ha estado notablemente activo, marcando su regreso con fuerza. Ahora, lanza una nueva era con su sello 181 Recordings, en colaboración con Kirsty Hawkshaw. Tras el éxito del primer lanzamiento de 181 Recordings, “Fine Day 2024” de OPUS III, Adam F presenta dos reboots oficiales de “Brand New Funk”. Estos reboots, respaldados por figuras icónicas como Goldie y DJ Hype, han arrasado en los clubes durante el último año y ya están disponibles para preordenar en ediciones especiales de vinilo coloreado y digital.

El reboot de “Brand New Funk” cuenta con una colaboración especial del renombrado productor de jungle Bladerunner, lo que añade un nivel adicional de innovación y frescura a la versión original. En este sentido, Adam F confiesa que también ha regrabado nuevas secciones de bajo y trompetas para su reboot, aportando un toque aún más dinámico y moderno.

“Estoy verdaderamente agradecido por el apoyo tanto al original como a este nuevo lanzamiento en 181 Recordings”, comenta Adam F.

Con esta serie de lanzamientos, Adam F no solo reafirma su influencia en la música electrónica sino que también muestra su constante evolución y capacidad de innovar. Su enfoque emprendedor y su incansable creatividad continúan inspirando a nuevas generaciones de artistas, demostrando que la combinación de talento y visión puede crear un impacto duradero en la industria musical. Es el momento de disfrutar de los frutos de su inagotable creatividad y espíritu emprendedor.

Para escuchar el reboot y pre ordenar Adam F – Brand New Funk en vinilo y mp3, haz click aquí.

Para escuchar Adam F – Brand New Funk reboot 2024 en Spotify, haz click aquí

(*) Eduardo La Forgia es más conocido como Dj Bad Boy Orange, el abanderado del Drum & Bass en Argentina que lleva adelante una de las fiestas más disruptivas como +160 Drum & Bass Suite Buenos Aires, desde 2002. Es uno de los fundadores de la mayor comunidad electrónica argentina, como Buenos Aliens, además de ser el creador de “La Bici Naranjita”, que agita las calles porteñas y de todo el país con un soundsystem portátil. Pero principalmente es un melómano minucioso y detallista, que a fuerza de talento y perseverancia ha sabido mantenerse en la escena hasta el día de hoy.

