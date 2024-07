Adele finaliza su residencia en Las Vegas y anuncia un ‘gran descanso’ en su carrera

Adele dice que los shows finales de su residencia de dos años en Las Vegas marcarán el comienzo de una “gran oportunidad” para la ganadora de 16 premios Grammy, quien dijo que se tomará un descanso de las presentaciones y que no tiene planes de lanzar nueva música en el corto plazo.

HECHOS CLAVE

Adele, cuyo álbum de 2011 “21” la catapultó al éxito mundial, dijo a una emisora ​​alemana que planea centrarse en su vida fuera de la música después de que su residencia de conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas termine en noviembre.

Adele se está tomando un descanso de la residencia para pasar el verano en Alemania, que incluye 10 shows en Munich, y regresará a Las Vegas en octubre para 10 shows más.

La artista que batió récords, que ahora tiene 36 años, no ha publicado música nueva desde noviembre de 2021, cuando lanzó el álbum “30”, y le dijo a la estación alemana que “no tiene ningún plan para música nueva, en absoluto”.

Adele ha realizado más de 100 shows en Las Vegas en los últimos dos años y ha extendido su residencia (que a menudo se vuelve viral por sus intercambios sinceros con los fans y sus bromas descaradas) varias veces más allá de su fecha de finalización originalmente programada.

CITA CRUCIAL

“Tengo el tanque vacío de estar en el escenario todos los fines de semana en Las Vegas”, dijo Adele a ZDF . “Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo”.

ANTECEDENTES CLAVE

Cada uno de los discos de Adele ha dado lugar a importantes hitos en la carrera de la artista. Su primer álbum, “19”, fue lanzado en 2008 y le valió el premio a la Mejor Artista Nueva en los Grammy . Tres años más tarde lanzó “21”, que se convirtió en el álbum más vendido del mundo en 2011 y 2012 y es el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos en su país natal, Gran Bretaña. Ganó el premio al Álbum del Año en los Grammy, que también ganó con “25” y “30”. Adele fue la primera artista solista en ganar el galardón tres veces. En total, Adele ha ganado 16 Grammys y ha tenido 25 canciones en la lista Billboard Hot 100 , incluidos cinco éxitos número uno “Easy On Me” (10 semanas), “Hello” (10 semanas), “Rolling In The Deep” (7 semanas), “Someone Like You” (5 semanas) y “Set Fire To The Rain” (2 semanas).

NÚMERO GRANDE

50,9 millones. Esa es la cantidad de personas que escuchan a Adele al menos una vez al mes en Spotify.

DATO SORPRENDENTE

Las entradas para la residencia de Adele tuvieron un costo promedio de $1,500 en la primera mitad del año, lo que convierte a sus espectáculos en los más caros del país en lo que va de 2024. Las entradas para “Weekends With Adele” se vendieron en el sitio web de reventa de entradas SeatGeek por un promedio de $1,462 en 2024.

LO QUE NO SABEMOS

Qué hará Adele a continuación. Hubo un intervalo de seis años entre el lanzamiento de “25” y “30”, por lo que una pausa en la música para la artista no es algo sin precedentes. En el pasado, Adele ha dicho que quiere trabajar en televisión o detrás de escena en los proyectos de otras personas, y ha calificado la música como un “pasatiempo” en el que “cayó”. Ha dicho que su “trabajo soñado” es ser lectora de guiones, alguien que evalúa guiones o libretos de cine antes de pasárselos a los estudios o productores.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

