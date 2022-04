¿Adiós al currículum? Jóvenes recurren a las redes sociales para buscar empleo

La pandemia de Covid-19 reformuló la forma de trabajar e impulsó las herramientas digitales para los solicitantes de empleo, donde específicamente el segmento de 18 a 24 años posiciona a las redes sociales como una fuente indispensable para buscar trabajo, de acuerdo con el Estudio de Búsqueda de Empleo por Internet en México 2021, elaborado por la Asociación de Internet MX.

“El tema del currículum sigue siendo importante pero digamos que en el futuro pueda cambiar y el CV deje de existir. Estamos hablando de las preferencias para los candidatos, estamos viendo que hay sitios donde registran su CV por rango de edades; para los usuarios de 18 a 24 años, las redes sociales tienden a ser una fuente muy importante para buscar empleo, pero para otros usuarios, las bolsas de trabajo siguen siendo un medio importante”, puntualizó David Centeno, subdirector de Estrategia en OCCMundial, en conferencia de prensa.

Entre los medios digitales para buscar empleo destacan las apps móviles: bolsas de trabajo en internet (70% en 2021 vs el 83% en 2020), aplicaciones instaladas en celular para buscar trabajo (66% en 2021 vs el 53% en 2020), redes sociales (55% en 2021 vs 24% en 2020), sitio web de una empresa en específico (38% en 2021 vs 32% en 2020) y recomendaciones personales (30% en 2021 y 2020).

“Las bolsas de trabajo tienen un incremento año con año y esta vez el decremento es bastante importante porque se nota en un incremento en aplicaciones móviles. Con todo el contexto que tuvimos de pandemia, incluso en marzo de 2020 que inició para México regresar a casa y hacer home office, quienes perdieron su empleo buscaron otros medios, pero también las empresas buscaron la oportunidad de conectar con candidatos a través de sus aplicaciones y otros mejoraron sus características”, agregó Centeno.

En ese sentido, los reclutadores han mostrado apertura en cuanto al uso de smartphones en la publicación de vacantes; en 2021, el 52% prefirió publicarlos a través de este dispositivo en comparación con el 45% del año anterior; 33% usaron laptop contra el 51% registrado en 2020 y 5% utilizó una tablet en comparación con el 4% del año anterior.

“El tiempo en que el reclutador tarda en contactar a los candidatos se ha reducido porque hay un periodo en que los candidatos buscaban de forma más activa, es decir, había muchos candidatos en el mercado con muy buenas habilidades y muchas empresas hicieron el proceso más rápido para capturar ese talento”, indicó el directivo de OCCMundial.

Por otro lado, el experto agregó que de sus usuarios, actualmente hay 54% de personas que tienen empleo y 46% sin empleo, sin embargo, 85% del total están buscando activamente nuevas oportunidades laborales y privilegian factores como oportunidades de desarrollo profesional (69%), sueldo (67%), prestaciones (63%), balance entre trabajo y vida personal (54%) y ambiente laboral (51%).

