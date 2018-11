Adiós al iPhone 5: Apple lo declara obsoleto

Desde abril pasado se sabía el destino que correría el iPhone 5, pero fue apenas este jueves cuando Apple sumó a este dispositivo su lista de “productos antiguos y obsoletos” en Estados Unidos.

Sí, oficialmente este iPhone fue declarado obsoleto, es decir, Apple dejará de dar soporte al iPhone 5.

Conocida como obsolescencia programada, consiste en reducir deliberadamente la velocidad de los dispositivos anteriores, lo que los reguladores consideran una práctica incorrecta para alentar a los consumidores a comprar un nuevo dispositivo.

Para Apple, los dispositivos obsoletos son los que no han sido fabricados en más de cinco años, y el iPhone 5 no se ha fabricado desde 2013, justo después de anunciar el iPhone 5C, el cual aún no está obsoleto.

Apple y su rival Samsung han sido criticados por “matar” sus viejos smartphones y hace unas semanas recibieron un revés, luego de que el regulador de la competencia en Italia las sancionó por prácticas comerciales deshonestas, siendo uno de los primeros castigos en el mundo contra dos de los principales fabricantes de teléfonos.

