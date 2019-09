Adolescentes planean no tener hijos en demanda de acciones contra cambio climático

Con el objeto de concientizar a la población sobre los perjuicios del cambio climático en el que las personas pueden prometer no tener hijos hasta que el gobierno tome medidas.

Emma Lim, una estudiante de 18 años de la Universidad McGill en Montreal, fue quien lanzó recientemente el movimiento de cambio climático llamado “#NoFutureNoChildren”.

“Siempre, siempre quise ser madre, desde que tengo memoria”, dijo Lim a Business Insider. “Pero no traeré a un niño a un mundo donde no estarán seguros. Me gustaría ver al gobierno desarrollar un plan integral para mantenerse por debajo de 1,5 grados [Celsius] de calentamiento”.

Su plan se refiere a un informe de las Naciones Unidas de 2018 que decía que la Tierra se ha calentado 1 grado Celsius desde el siglo XIX. El informe analiza las consecuencias de calentar 1.5 o 2 grados centígrados.

Lim también quiere ver un plan establecido para ayudar a las personas que se verán afectadas por el cambio climático, incluidas las personas desplazadas y aquellos quienes pierden trabajo en industrias como la agricultura, la pesca, el petróleo y el gas.

La adolescente dijo que el cambio climático es un “hecho de la vida” para su generación.

