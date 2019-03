Adolescentes ya podrán abrir sus propias cuentas bancarias

Notimex.- La Cámara de Diputados aprobó por mayoría, en lo general y en lo particular, la iniciativa de dictamen por el que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal para que personas entre 15 y 17 años de edad puedan ser titulares al abrir una cuenta bancaria, sin necesidad de tutores.

La iniciativa con proyecto de decreto que envió el Ejecutivo Federal beneficiaría a más de 7.5 millones de menores de edad, al poder abrir una cuenta de banco y recibir los apoyos que otorga el gobierno federal.

El Banco de México y la Secretaría de Hacienda presentaron el programa para quitar barreras de entrada para impulsar la inversión de jóvenes entre los 15 y 17 años que pudieran tener su primera cuenta bancaria como titulares, aun sin la autorización de padres o tutores.

Con 414 votos en favor, una abstención y uno en contra, este último de la diputada Lidia García Anaya del partido Morena, se aprobó la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También se aprobaron, con 404 votos en favor y uno en contra, dos reservas que presentaron las diputadas Claudia Pastor Badilla, del PRI, y Cecilia Patrón Laviada, del PAN, quienes en su exposición de motivos alertaban de los riesgos que existe con la apertura de las cuentas para los jóvenes sean víctimas del crimen organizado.

La diputada Pastor Badilla consideró que con la reforma que se aprobó se está abriendo una puerta sin contrapeso para que los adolescentes pudieran ser “caldo de cultivo” para la delincuencia organizada.

Puso como ejemplo que un joven de 15 a 17 años depositara un millón de pesos en esa cuenta, sin la supervisión de un adulto, cómo podría explicar el ingreso, sus padres no podrían saberlo y los bancos no podrían explicar esas operaciones.

En el caso del derecho penal los jóvenes no pueden ser procesados como adultos, eso eleva el riesgo de que los jóvenes sean blanco de la delincuencia, además para abrir una cuenta el banco pide una identificación oficial, y los jóvenes no la pueden tener, como es la credencial de elector, licencia o pasaporte al que no tienen acceso.

La reserva propuesta por el PRI es para que se atiendan las obligaciones y el régimen de protección que debe prevalecer para los adolescentes.

Además agregar un transitorio para que el Congreso de la Unión se comprometa a tener, en un plazo máximo de 180 días a la entrada en vigor del presente decreto, una adecuación integral en las distintas normas que involucran a la población entre 15 y 17 años.

Por su parte, la diputada Patrón Laviada manifestó que la intención de su reserva es dejar claro que este Poder Legislativo es intransigente en el cuidado de la seguridad de los menores de edad que serán los titulares de estas cuentas.

“No debemos permitir que dada su condición de vulnerabilidad se generen abusos por parte del crimen”, planteó al proponer que se incorporen al artículo tercero transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito medidas para asegurar el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero.

Durante las argumentaciones en tribuna, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, de Morena, dijo que la Fundación de Estudios Financieros Asociación Civil, en su análisis sobre la dinámica de acceso al crédito formal en México, precisa que las políticas públicas que buscan la inclusión financiera puedan ayudar a mejorar el nivel de bienestar de los jóvenes.

Actualmente existe la apertura de cuentas bancarias para mayores de 15 años y menores de 18 y esto sólo puede realizarse a través de un representante, y con la reforma que se plantea se incorporará a los jóvenes al servicio financiero por sí mismos.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del PAN, dijo esa reforma robustece el sistema financiero con más ahorradores, lo cual es vital si se considera que el ahorro interno juega un papel fundamental en el desarrollo de los países, pues se convierte en la principal fuente de recursos para el financiamiento de la inversión y para la generación de proyectos promotores del desarrollo social y económico.

Argumentó que los legisladores del PAN votarían en favor del dictamen, porque están convencidos de que es uno de los caminos para lograr que a través de la apertura de cuentas bancarias millones de jóvenes de entre 15 y 17 años tengan la posibilidad de acceder, de manera fácil, al sistema financiero.

El diputado Fernando Galindo Favela consideró que esta propuesta significa un avance en materia de inclusión financiera, pues abre la posibilidad de que más personas tengan acceso a los servicios y productos financieros que ofrece la banca mexicana.

No obstante, como muchas reformas que se ponen a consideración de este Congreso, esta iniciativa está incompleta, pues se puede incrementar el riesgo que los jóvenes caigan en manos de la delincuencia organizada, especialmente en el rubro de lavado de dinero.