Advierte consejera del INE recursos insuficientes para liquidar a trabajadores por ‘plan B’

Ante la posible salida de cerca de 6 mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) por la entrada en vigor del llamado “plan B” de reforma electoral, la consejera Dania Ravel señaló que en principio parece que los recursos del organismo son insuficientes para cubrir las liquidaciones de estos empleados.

En entrevista con Forbes México, explicó que aunque en la reformas electoral recién publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que se usen los fideicomisos del INE para pagar las liquidaciones, éstos podrían no alcanzar.

“En principio, parecería que incluso con el dinero que se tiene en los fideicomisos, y lo saco a colación porque la reforma dice que ese dinero es el que se tendría que utilizar para las liquidaciones, no sería suficiente para todas las liquidaciones que tendríamos que dar”, dijo la consejera.

No obstante, Ravel aclaró que aún falta el análisis que hará el Comité Técnico que instaló el INE, en donde revisarán y contrastarán los datos duros sobre cuáles serán los costos que traerá la reestructuración que establece el “plan B” y si el órgano electoral cuenta con los recursos suficientes para ello.

En días pasados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, calculó que el INE tendrá que pagar por liquidación 3 mil 500 millones de pesos a los cerca de 6 mil trabajadores que dejarán su cargo por la implementación de las nuevas reformas electorales.

La consejera Dania Ravel recordó que estos cambios a leyes secundarias en materia electoral establecen la desaparición de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, la cual da seguimiento a las actividades relevantes de los institutos estatales y elabora proyectos de acuerdos y disposiciones para coordinar la organización de los procesos electorales en las entidades federativas.

¿Cuáles son las implicaciones de la desaparición de la Comisión de Vinculación?

La segunda parte de este denominado “plan B” se publicó el 2 de marzo (…), es donde se establece que van a desaparecer todas las unidades del INE, dentro está la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. Por ende si desaparece la Unidad, desaparece la Comisión de Vinculación.

¿Qué va a ocurrir con los procesos electores en curso? Si bien es cierto hay un articulo transitorio que dice expresamente que estas modificaciones todavía no van a aplicar para estos procesos electorales en curso, lo que también es cierto es que no se previó algún articulo transitorio que estableciera la permanencia por lo menos hasta que culmine estos procesos electorales locales de la Unidad Técnica de Vinculación y de la Comisión.

Ya constituimos un Comité Técnico para la reforma electoral (…) para ver cómo vamos a aterrizar la reforma y dentro de lo que tenemos que hacer es ver la reestructuración y ver el área que va a asumir estas funciones. Por lo pronto, puedo decir que no están en riesgo las elecciones en Coahuila y Estado de México ni la coordinación que tenemos con ellos, porque estamos en este periodo de transición teniendo todavía la Unidad Técnica de Vinculación y a la Comisión de Vinculación.

¿Por qué impugnó la desaparición de la Comisión de Vinculación?

Presentamos una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral que fue firmado tanto por mí, como presidente de la Comisión de Vinculación, como por el titular de la Unidad Técnica de Vinculación, el maestro Miguel Ángel Patiño.

Desde nuestra perspectiva y por eso presentamos la impugnación, el hecho de que nosotros sigamos teniendo estas funciones, pero no tengamos esta área técnica, especializada, pues va en demérito de lo que nosotros tenemos que hacer, de la calidad con lo que tenemos que hacer. No vamos a tener este personal que durante estos años se ha ido profesionalizando.

¿Esto puede afectar mas adelante la coordinación entre el INE y los OPLE?

A mí me parece que sí, que si nosotros prescindimos de esta área que nos da insumos particulares, que da un seguimiento especifico a lo que hace los OPLE; además, si no tenemos una comisión que va a ser un área especializada para atender lo que tiene que ver con el seguimiento de los procesos electorales locales, sí por supuesto que eso debe de ser en demérito de los procesos locales y sobre todo cuando vamos nosotros a enfrentar en 2024 no solo elecciones federales, sino concurrentes en todas las entidades federativas.

¿Podrían ponerse en riesgo las elecciones locales próximas (después de 2023) ante la desaparición de la Unidad Técnica de Vinculación y la Comisión de Vinculación?

Si se desaparece la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales y todo el personal que estamos utilizando para tener esta debida coordinación, todos estos avances que hemos logrado durante estos años a partir de la reforma de 2014, que estableció este sistema nacional de elecciones, me parece que sí.

La respuesta es sí, porque nosotros tenemos que dar un seguimiento puntual, tenemos que tener una comunicación constante con los OPLE para establecer las directrices; vamos, hay temas en donde hay una competencia del INE, como el tema de capacitación o de fiscalización que tenemos centralizado en el INE, y para ello se requiere una coordinación con los OPLE.

¿El INE cuenta con los recursos para liquidar a las personas que dejarán su cargo por la reestructuración que plantea el “plan B” electoral?

En principio, parecería que incluso con el dinero que se tiene en los fideicomisos, y lo saco a colación porque la reforma dice que ese dinero es el que se tendría que utilizar para las liquidaciones, no sería suficiente para todas las liquidaciones que tenemos que dar.

Digo en principio porque eso es parte todavía de este análisis que tenemos que hacer desde el Comité Técnico para poder revisar y contrastar con los datos duros cuáles van a ser estos costos que nos va a traer a nosotros y poder ver si tenemos los recursos suficientes para afrontar estas liquidaciones.

¿El INE tiene el tiempo suficiente para implementar estas nuevas reglas del “plan B” ante el proceso electoral que viene?

En el caso del INE nos complejiza mucho más ya la operación al interior del proceso electoral porque está cortando la duración del proceso electoral. Esto implica que nosotros tenemos que hacer las mismas actividades, pero en menos tiempo, porque la fecha de la jornada electoral no va a cambiar. El tema de la capacitación electoral, de la contratación de los CAE (capacitadores asistentes electorales), la insaculación, organización, se ven más presionados.

