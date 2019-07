Aerolínea regala consolas Nintendo Switch a todos sus pasajeros

La aerolínea Southwest Airlines regaló en un vuelo consolas Nintendo Switch a todos sus pasajeros junto con el videojuego Super Mario Maker 2.

“Nos asociamos con @NintendoAmerica para regalar al compañero de viaje definitivo, Nintendo Switch. ¡Ingresa a los barridos de Let’s Play Giveaway para tener la oportunidad de ganar un Nintendo Switch y una descarga digital del juego Super Mario Maker 2!”, dice un mensaje en Twitter.

We partnered w/ @NintendoAmerica to give away the ultimate travel companion, Nintendo Switch. Enter the Let’s Play Giveaway sweeps for a chance to win a Nintendo Switch & a digital download of Super Mario Maker 2 game!

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) July 18, 2019