Aerolínea Thomas Cook quiebra y deja varados a 600,000 en todo el mundo

Notimex.- Thomas Cook, uno de los mayores operadores de viajes del Reino Unido, entró este lunes en proceso de liquidación tras fracasar las negociaciones de un plan de rescate.

La empresa busca ahora cómo repatriar a los 600,000 viajeros repartidos por todo el mundo y pendientes de una operación de envergadura sin precedentes.

La Autoridad de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido dijo que el operador turístico” con 178 años de antigüedad ha dejado de comerciar con efecto inmediato”.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.

This account will not be monitored.

Please visit https://t.co/4lGVHZm2jQ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/NJ7vi4UJZ4

— Thomas Cook Airlines (@TCAirlinesUK) September 23, 2019