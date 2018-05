Agenda Forbes | El análisis posdebate, Zuckerberg va a Europa y Jordan sigue dando dinero a Nike

El debate de la noche del domingo se caracterizó por algunas situaciones poco convencionales y un alza en el tono de las acusaciones entre los candidatos, ya que los ataques sonaron más que las propuestas. Si no viste el debate aquí puedes enterarte de los detalles con nuestra cobertura, además te invitamos a que sigas la transmisión del análisis posdebate que tendremos este lunes a las 9:30 horas a través de nuestra cuenta de Facebook.

Trump y la cumbre con las Coreas

La Casa Blanca anunció que Donald Trump recibirá en Washington este día al presidente surcoreano, Moon Jae-in, con quien discutirá el encuentro que tendrá con el líder norcoreano Kim Jong Un a finales de mes.

No obstante, cabe recordar que ese histórico acercamiento podría estar en riesgo debido a los últimos roces entre los países mencionados por la realización de ejercicios militares que no fueron bien recibidos por Norcorea.

Corea del Norte había anunciado que del 23 al 25 de mayo desmantelará su sitio de pruebas nucleares, en una muestra de colaboración de cara a la cumbre, y si esto sigue daría buenas señales sobre una inminente reunión.

Zuckerberg va a Europa por escándalo Cambridge Analytica

Después de que hace algunas semanas Mark Zuckerberg compareció en dos ocasiones ante el Congreso de Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica, donde el saldo fue positivo para el joven fundador de Facebook; ahora se reunirá con los líderes del Parlamento Europeo, para hablar sobre el caso de mal uso de datosque cimbró a su compañía.

La cita será a puertas cerradas y el fundador de red social dará cuenta del uso de datos personales de 500 millones de usuarios. Esta reunión a puerta cerrada se producirá mes y medio después de que el fundador de Facebook compareciese públicamente en el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones sobre la filtración masiva de datos a la empresa Cambridge Analytica.

La guerra que viene de Youtube

La “guerra” entre los servicios de streaming de música escalará este martes con el lanzamiento de YouTube Music, el nuevo servicio del canal de videos con el que busca plantar cara a titanes como Spotify y Apple Music. El lanzamiento se realizará en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México y Corea del Sur. En las semanas siguientes se expandirá a otros países.

Además, la plataforma de video también dará pronto a conocer otro servicio premium que reemplazará a YouTube Red, la plataforma que incluye sus programas originales.

Los Lobos se mantienen en la Liga

Sería este miércoles cuando se conocerá con certeza el destino del club de futbol Lobos BUAP en la primera división del balompié nacional. Pese a que en los deportivo la escuadra poblana no cumplió con los requisitos para quedarse, algunos ajustes de la Liga Bancomer MX y el depósito de 120 millones de pesos le permitirán conservar su plaza. Esto se confirmará este miércoles en la asamblea que tendrán los dueños de los clubes de este torneo.

Caos en el Centro Histórico

El jueves se anticipa como un día complicado en cuanto a tránsito se refiere, ya que se prevé que aproximadamente 23,000 trabajadores jubilados y pensionados de la capital realicen una movilización pacífica en el Zócalo, para exigir la suspensión del cobro del servicio médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Estos consideran que no hay fundamento legal para que se les retire ese 4% de su salario y sus representantes aseguran que el convenio ya no tiene vigencia debido a que constitucionalmente ya no existe el Departamento del Distrito Federal, donde fue celebrado el contrato. Como sea, y mientras alcanzan un acuerdo, las calles del primer cuadro de la ciudad serán las más afectadas.

Nuevas reglas para las tecnológicas

A partir del 25 de mayo, empezará a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es decir, que los europeos tendrán nuevas reglas para tomar el control de sus datos personales, pero para las empresas que recaban o tratan información personal también representa nuevas obligaciones. Las nuevas reglas del juego impactarán a Facebook, Google, Twitter, páginas de e-commerce, bancos y hasta organismos públicos, ya que independientemente de donde tengan su sede, por el sólo hecho de operar en la UE deberán acatar esta legislación.

La historia de Star Wars continúa

La espera terminó y será este 25 de mayo que se estrene “Solo: Una historia de Star Wars”, un nuevo capítulo en la historia de una de las zagas cinematográficas más grandes e importantes de todos los tiempos: Star Wars.

La última entrega de la zaga, en manos de Disney, “Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi” alcanzó los 1,000 millones de dólares a nivel global en menos de tres semanas y en el fin de semana de Año Nuevo recaudó 120.4 mdd, así que la entrega de Han Solo tendrá la vara muy alta en cuanto a taquilla se refiere.

Jordan sigue llenando las arcas de Nike

La marca deportiva Nike relanzará la icónica camiseta con el número 23 de Michael Jordan para celebrar el 20 aniversario del último partido de esta leyenda del basquetbol. Si bien la fecha oficial será el 31 de mayo, la firma ya está tomando las órdenes de compra.

No se tratará sólo de un jersey, sino que contará con algo de tecnología para ofrecer contenido adicional a sus clientes. A través de un sensor NFC, cuando la etiqueta de la playera entre en contacto con un smartphone comenzará a reproducir contenido exclusivo de “The Last Dance”, la serie biográfica que hizo Netflix sobre Jordan y los Bulls de los 90, que estará disponible hasta 2019. El jersey, que tendrá tres modelos, costará entre 120 y 400 dólares.