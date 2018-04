Agenda Forbes | El primer debate marcará la nueva ruta electoral

Debate presidencial: primera de tres caídas

La noche de este domingo los cinco aspirantes a la presidencia subirán al cuadrilátero electoral para sostener el primero de los tres debates organizados por el INE de cara a las elecciones de julio. A diferencia del deporte de los enmascarados, este careo sí tendrá tiempo límite: comenzará a las 20 horas y concluirá minutos antes de las 22:00. Todo está listo para que Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y Margarita Zavala acudan al Palacio de Minería para mostrar y defender sus propuestas de campaña.

No obstante, se prevé que la contienda sea utilizada más para intercambiar ofensivas contra el puntero de las preferencias electorales, que para presentar ideas para el bienestar de México. El resultado de este debate marcará la agenda electoral de los siguientes días y conforme se acerca la votación del 1 de julio.

Como sea, el debate tendrá una cobertura como nunca, ya que además de los medios tradicionales, como la TV abierta y la radio, habrá un seguimiento puntual del antes, durante y después del careo entre los presidenciables.

Sale el Sol en Netflix

“El Sol” saldrá después de que concluya el debate presidencial. En los días pasados, Netflix anuncio que retrasaría el estreno de “Luis Miguel, la serie” para no interferir con la transmisión del evento realizado por el INE, dada la relevancia para la actividad electoral del país. Así que será a las 22:00 horas cuando la firma de contenido en streaming libere el primer capítulo de la historia del “Sol de México”, uno de los artistas más populares en toda Latinoamérica. Sin embargo, la temporada completa no estará disponible este mismo día, sino que será cada domingo a la misma hora cuando se libere un nuevo capítulo. La serie promete romper con el hermetismo que caracteriza al cantante de 48 años y dar claridad sobre diversos pasajes de su vida, ¿será?

La difícil decisión de GM

La unidad surcoreana de General Motors aplazó hasta este lunes la decisión de solicitar protección por bancarrota, luego de que la automotriz estadounidense no alcanzó un acuerdo salarial con su sindicato. El fabricante de automóviles de Estados Unidos sorprendió a Corea del Sur en febrero al dar a conocer un importante plan de reestructuración para su deficitaria unidad, que implicaba el cierre de una de sus cuatro plantas en el país y un programa de despidos voluntarios para 2,600 trabajadores.

TLCAN, una renegociación que avanza

Los ministros negociadores volverán a reunirse el martes para intentar cerrar un acuerdo sobre el TLCAN. Esto luego de que Canadá y México dijeron el viernes que se lograron buenos progresos en las conversaciones con Estados Unidos; además de que se hizo notar que los frentes electorales en los tres países podrían complicar los avances del pacto comercial si no se concretaban lo antes posible.

Cabe recordar que en México se celebrará en julio la elección presidencial, mientras que Estados unidos tendrá comicios legislativos en noviembre, y Canadá tendrá elecciones provinciales en junio. Para los negociadores esto constituye una “limitante”, pero se espera que puedan concretarse avances antes de que los tiempos electorales lo impidan.

Odebrecht: más que el escándalo, a pagar deudas

Este jueves se le vence a la constructora brasileña Odebrecht el plazo para cumplir con el pago de 500 millones de reales (150 mdd) del bono 2018, y si no logra logra alinear nuevos créditos, no está claro si el grupo tendrá suficiente efectivo para no incumplir con este pago.

Hasta esta semana, la brasileña no había conseguido los nuevos préstamos que ha solicitado, según revelaron cuatro fuentes a Reuters, así que la posibilidad de un incumplimiento no es descabellada, además de que activaría pagos anticipados por 3,000 mdd.

Además, este mismo día, pero en Panamá, entrará en vigor la medida del gobierno canalero para suspender por 90 días prorrogables a varias aerolíneas venezolanas, esto como represalia al anuncio del gobierno de Nicolás Maduro, que hiciera lo mismo con los vuelos de la panameña Copa Airlines hacia y desde Venezuela.

BRF: Cambios en el directorio

Los accionistas de BRF votarán este jueves 26 para elegir a 10 nuevos miembros del directorio, entre ellos la del ex CEO de Petrobras Parente, quien invitado directamente por Abilio Diniz, actual presidente del directorio de la procesadora de alimentos para que ocupe su lugar y dé una pronta solución a las luchas de liderazgo al interior.

Dos Coreas, una cumbre histórica

Las dos Coreas llevarán a cabo el viernes 27 un encuentro histórico entre sus principales líderes con la intención de poner fin formalmente a la guerra 1950-53 y mejorar sus relaciones. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, viajará al país vecino para encontrarse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en la que será la primera cumbre entre ambos países en más de una década.

Esto se dará en un marco optimista, luego de que Corea del Norte anunció que suspendería las pruebas nucleares y de misiles y que cerraría su sitio de pruebas nucleares, dedicándose en cambio a buscar el crecimiento económico y la paz. Aunque Donald Trump, que se reunirá en mayo con Kim, ha dicho que aún no es tiempo de celebrar nada.

Merkel y Macron buscan tranquilidad para el metal europeo

La canciller alemana Angela Merkel planea visitar este día al presidente Donald Trump, con lo que en menos de una semana el mandatario estadounidense había recibido a dos jefes de Estado, ya que el 24 de abril el presidente francés Emmanuel Macron se reunirá con él. Ambas visitas se dan justo antes de que expire la exención (el 1 de mayo) para la Unión Europea de los aranceles impuestos a la importación de acero y aluminio, por lo que los dos principales líderes nacionales del bloque presionarán para que esa exención sea permanente.