Agenda Forbes | La primera marca de AMLO; y la Guardia Nacional en breve

El primer check point de AMLO

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a su primer check point y por ello abundarán los análisis y balances sobre su gestión. Si bien es este domingo cuando oficialmente se cumplen sus 100 primeros días en el Ejecutivo federal, será hasta el lunes cuando rendirá un informe sobre lo hecho en este periodo. Los reflectores estarán al pendiente de las palabras y los resultados que presentará AMLO.

Ecuador, bajo la lupa del FMI

Los altos mandos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá este lunes para decidir si aprueba o no el acuerdo económico de Servicio Ampliado (SAF) para Ecuador, lo que representa el último paso en el proceso que debe seguir el país sudamericano para obtener los recursos económicos que solicitó al organismo global.

Un Congreso ocupado

El martes será un día atareado en el Congreso de la Unión, ya que se espera que avancen dos temas relevantes en ambas cámaras. Primero, el Senado llevaría a cabo la votación de la terna propuesta por el presidente López Obrador para ocupar el lugar que dejó la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La nueva ministra saldrá de estas aspirantes: Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Yasmín Esquivel Mossa.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados podría darse la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional, luego de que consiguió el aval de más de 17 congresos estatales, según reveló la propia Jucopo hace unos días. De cumplirse, será una mera formalidad el envío al Ejecutivo federal para su promulgación.

Europa tendrá los ojos puestos en el Palacio de Westminster

El parlamento británico será otra vez el epicentro de Europa este martes, cuando la Cámara de los Comunes vote el plan de Theresa May para el Brexit, esto en medio de un “riesgo real” de que se dé marcha atrás al Brexit, según el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, luego que dos diputados euroescépticos dijeron que el acuerdo sobre la salida de la Unión Europea será rechazado.

Por otro lado, la líder conservadora en la Cámara de los Comunes británica, Andrea Leadsom, dijo que en el “lamentable” caso de que se rechace el acuerdo, se hará otra declaración para “cumplir con el compromiso de la primera ministra” de que puedan votar entonces sobre si abandonar la UE de forma abrupta o prorrogar el Brexit. El documento de salida acordado entre Londres y Bruselas ya fue rechazado el pasado 15 de enero por 432 votos en contra y 202 a favor.

Dos clásicos en una semana

Las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara protagonizarán dos clásicos del balompié nacional en menos de siete días, cuando se enfrente en la fase de cuartos de final de la Copa Mx y en la jornada 11 de la Liga oficial. Ambos equipos llegan en situaciones similares, aunque los resultados más inmediatos favorecen a los de Coapa, que regresaron a la senda del triunfo, mientras que los tapatíos no pudieron imponerse al último lugar de la tabla (Querétaro). El primero de los clásicos se jugará el miércoles a las 20:55 horas en el Estadio Azteca, mientras que el segundo se disputará el sábado a las 19 horas en la cancha del Rebaño Sagrado.

Tesla muestra un nuevo “juguete”

Tras las complicaciones del plazo máximo dado por un juez de Nueva York Elon Musk para que demuestre que no violó el acuerdo que alcanzó con la SEC para no hacer declaraciones “imprecisas” que afecten al valor de las acciones de la compañía, Tesla Inc. presentará su Modelo Y en un evento en LA Design Studio. Será el propio presidente ejecutivo de la automotriz el encargado de revelar los detalles de este SUV que es aproximadamente 10% más grande que el Modelo 3, y por tanto costará un 10% más.

Huawei, al banquillo de los acusados

Un tribunal federal de Nueva York citó a comparecer al gigante tecnológico chino Huawei para que responda varias acusaciones de fraude bancario al haber violado presuntamente las sanciones a Irán, así como por supuesto robo de secretos comerciales a un rival estadounidense. La tensión del caso pone en alerta los avances comerciales entre China y EU, ya que el gobierno asiático se ha manifestado abiertamente sobre esta investigación.

La Champions tiene una vacante

Con la sorpresiva eliminación del Real Madrid de la Champions League está vacante título de campeón y ocho equipos serán los que se disputarán la oportunidad de jugar la final. De momento ya se conocen los cuatro primeros equipos que estarán en el bombo: Ajax, Manchester United, Oporto y Tottenham; mientras que a media semana se sabrá al resto de los equipos. , El martes el Manchester City enfrente al Schalke 04 y la Juventus reciba al Atlético del Madrid, y el miércoles el Liverpool visitará al Bayern y el Barcelona reciba al Lyon.

Un par de días después, el viernes 15, se celebrará en Nyon el sorteo de la siguiente fase con una novedad: se conocerán los emparejamientos de cuartos de final y de las semifinales de la máxima competición europea. Desde la temporada 2011-12 no se sorteaban estas dos eliminatorias el mismo día.

Con información de agencias.