Agenda Forbes | México va contra aranceles de Trump, charlas del sector inmobiliario y resultados electorales

Ebrard se pronunciará sobre avances con EU

Después de tener que salir a toda velocidad en días pasados con destino a Washington y la incierta tarea de convencer a los funcionarios estadounidenses de que los aranceles a México no son buena idea, el canciller Marcelo Ebrard ofrecerá una conferencia de prensa el lunes muy temprano para informar los resultados hasta el momento.

La reunión con la prensa está prevista para las 6:30 horas, tiempo de México, y se realizará en la embajada mexicana en Washington, y se espera conocer los avances que haya conseguido la delegación de funcionarios enviada. También este lunes, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Marquéz, se reunirá con el secretario de Comercio de Trump, Wilbur Ross, para tratar de evitar que los aranceles advertidos por el gobierno estadounidense comiencen a aplicarse el próximo 10 de junio.

Hablemos del sector inmobiliario

El Espacio Virreyes, ubicado en el poniente de la CDMX, será el lugar en el que los expertos del sector inmobiliario se reunirán para hablar de los grandes proyectos, las nuevas maneras de movilidad urbana y los desafíos para las megaciudades, entre otros temas.

Ante esos y otros temas y desafíos del sector, Forbes México organiza la primera edición del Foro Forbes Inmobiliario, el cual reunirá a los mejores exponentes del sector nacional e internacional para conocer las tendencias que hoy dominan en el mundo para transformar los entornos, pero sobre todo para generar mejores experiencias de vida para las sociedades y mejores ciudades.

Taxista se apoderan de la CDMX

Si crees que el tráfico de los lunes en la CDMX no puede empeorar, te tenemos noticias. Este 3 de junio el Movimiento Nacional de Taxistas alista una manifestación que amenaza con bloquear las principales avenidas de la capital, con el objetivo de presionar a las autoridades para que regulen con mayor rigor a las aplicaciones móviles de transporte como Uber, Cabify, Easy y DiDi, entre otras.

Se prevé que más de 20,000 taxistas participen para exigir respuesta a sus exigencias, que incluyen el pago de concesión y revista, y que el punto de reunión sea el Zócalo alrededor de las 10:00 horas, pero no se descarta que se realicen caravanas desde diversos puntos para poder llegar al primer cuadro de la ciudad.

Ante esta situación, el gobierno capitalino pidió a dicho movimiento priorizar el diálogo y no bloquear las principales vías que conectan a la capital con el resto del país, pues si bien respetará su derecho a manifestarse para expresar su inconformidad, advirtió que no tolerará bloqueos.

Resultados y balances de las elecciones estatales

Por la noche de este domingo se conocerán a los ganadores de las elecciones para las gubernaturas de Puebla y Baja California, que según las últimas encuestas, en ambos casos serán los abanderados de Morena: Miguel Barbosa y Jaime Bonilla, respectivamente.

Pero no sólo esos dos estados fueron a las urnas, pues en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo también hubo votaciones para renovar los congresos locales y alcaldías.

Durante la semana se desahogarán los cómputos distritales y se verá si los candidatos aceptan los resultados o impugnan legalmente, que en caso de suceder así en Puebla, la entidad se vería de nueva cuenta inmersa en una disputa legal y electoral que bloqueará la llegada de un nuevo gobernador.

Diálogo, pero ¿con quién?

La cumbre para resolver las recientes diferencias entre México y Estados Unidos se llevará a cabo este miércoles 5 de junio, según dio a conocer en días pasados Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, lo que más preocupa no es lo qué se hablará con el gobierno vecino, sino con quién se va a dialogar, ya que los principales mediadores del país vecino, Mike Pence, vicepresidente de EU, y Jared Kusner, el yerno de Trump y unos de sus principales asesores, no no estarán disponibles atender al canciller mexicano.

El adiós de Theresa May

Después de haber conocido una de las peores derrotas parlamentarias de las que se tengan registro, sobrevivir a varios intentos para quitarla del poder, y cargar con la responsabilidad de negociar el Brexit, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se despedirá del liderazgo del Partido Conservador este viernes 7 de junio, con lo que deberá dejar el 10 de Downing Street. El proceso para elegir a su reemplazo sigue en marcha y se espera que antes de esa fecha ya se conozca al sucesor.