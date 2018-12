Aguinaldo, la ayuda de los millennials para independizarse en Año Nuevo

Notimex.– De acuerdo con un estudio elaborado por Dada Room, plataforma de departamentos compartidos en el país, y Adulting, consultora financiera para millennials, 33% de los jóvenes de entre 23 y 35 años busca independizarse de sus padres como propósito para Año Nuevo.

“Entre diciembre y enero es un periodo en el que los jóvenes profesionistas reciben aguinaldo, y para aquellos que tienen el propósito de independizarse, este ingreso extra es de gran ayuda para cubrir los numerosos gastos que implica salir de casa de sus padres”, refirió en un comunicado la cofundadora de Dada Room, Pamela Olvera.

Sin embargo, el mismo estudio también reveló que 45% de los jóvenes que lo intentan, terminan por regresar a la casa de sus progenitores, y de ese porcentaje, siete de cada 10 expresó que volvió al nido familiar por motivos económicos.

Uno de esos casos fue el de Mariana, joven mercadóloga. “Gracias a mi primer trabajo pude lograr independizarme; sin embargo, seis meses después me di cuenta de que con los 12,000 pesos que ganaba no me alcanzaba. Supongo calculé mal mi presupuesto mensual”, reconoció.

Ante este panorama, la fundadora de Adulting, Liliana Olivares, expuso que en la actualidad muchos jóvenes carecen de educación financiera básica, la cual les puede permitir hacer un presupuesto adecuado para sus expectativas de vida real.

“Son cada vez más los casos que vemos dentro de la empresa, pues los gastos mensuales y deudas de los jóvenes ascienden hasta 50% sus ingresos, y una vez que se encuentran en una situación de endeudamiento, es muy difícil lograr salir ileso”, puntualizó Olivares.

A pesar de estas cifras, México no es el único país con este tipo de fenómeno, pues en Estados Unidos se presenta un caso similar, donde uno de cada tres jóvenes regresa a casa después de estudiar la universidad.