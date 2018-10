Ahora AT&T también se suma al ‘boom’ de películas y series por internet

Notimex.- El corporativo de comunicaciones AT&T iniciará, a través de su división WarnerMedia, un nuevo servicio de transmisión de películas y series por internet, para competir con Netflix y Hulu a partir del próximo año, anunció la compañía.

El servicio, tendrá como a HBO como marca líder en su programación y albergará la amplia biblioteca de películas, programas de televisión, documentales y animación de WarnerMedia.

El director general de WarnerMedia, John Stankey, describió el nuevo servicio durante una entrevista en un evento organizado por la revista Vanity Fair en Los Ángeles. Stankey dijo que el servicio se lanzará en el cuarto trimestre de 2019, pero no adelantó el costo que tendrá la suscripción para los usuarios.

La ampliación de AT&T en la transmisión de contenidos por internet se da como resultado de su compra de Time Warner por casi 109,000 millones de dólares a principios de este año.

PUBLICIDAD

AT&T, con sede en Dallas, también es propietaria de DirecTV y ha ampliado sus capacidades de publicidad y medios desde que cerró el acuerdo de Time Warner.

Te interesa: Internan al primer ‘adicto’ a Netflix; sufría estos síntomas

La compañía ya ofrece algunos servicios de transmisión, incluyendo DirecTV Now como reemplazo de cable. HBO Go es una versión de transmisión de HBO que requiere un inicio de sesión por cable. HBO Now es un servicio de transmisión independiente para contenido de HBO.

“Alrededor de HBO vendrá una gran biblioteca de contenido adicional, no solo de las propiedades de WarnerMedia, sino también de contenido selectivo con licencia de terceros”, manifestó Stankey.

“El conductor detrás de esto es realmente sencillo. Sabemos que hay clientes a los que les encanta participar en nuestro contenido, tenemos una gran historia en su construcción, gran parte de la cual no pueden estar en un solo lugar”, anotó.

Stankey consideró que el nuevo servicio de transmisión llegará a un “punto de precio convincente”.

La transmisión de contenidos de video por internet se está volviendo un campo cada vez más competido, con opciones como Netflix, Hulu, HBO Now, CBS All Access, Showtime, Amazon, YouTube Premium y otros.