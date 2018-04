Ahora podrás recoger tus pedidos de Amazon en el OXXO

Amazon anunció su modalidad de punto de entrega, que permite a los clientes recoger sus pedidos en las tiendas OXXO.

La opción de envío a un punto de entrega permite seleccionar una oficina de Estafeta, DHL y algunas tiendas OXXO como destino del envío de tus pedidos de Amazon.

“En lugar de seleccionar tu dirección particular o de la empresa para la entrega, puedes seleccionar un Punto de Entrega cercano y recoger el paquete en el momento que te sea más conveniente”, dijo la compañía en su página web.

Para que un pedido se pueda entregar, los productos deben ser vendidos y enviados por Amazon México o Amazon Estados Unidos y estar disponibles para el envío (los productos en preventa y no disponibles no pueden enviarse a Puntos de Entrega).

Dependiendo del punto de entrega que selecciones, aplicarán restricciones adicionales, aunque no hay un costo adicional por el envío a un punto de entrega.

Los pedidos que se recojan en los OXXO deberán tener una circunferencia de no más de 1.54 metros, no debe superar los 10 kilos y los 1,500 pesos.

Los pedidos que se recojan en Estafeta y DHL deberán tener un largo de no más de dos metros o una circunferencia de no más de tres metros y no tendrán que superar los 50 kilos.