Es momento para renovar el etiquetado del atún, pide Comepesca

Notimex.- Tras darse a conocer que 18 marcas de atún contienen soya, incluso hasta 62% en masa drenada, representantes de la industria urgieron a actualizar la normatividad para evitar comprar “gato por liebre”.

La presidenta del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícola (Comepesca), Citlalli Gómez Lepe, reconoció que la NOM-084-SCFI sigue sin ser modifica desde 1994 y se requiere actualizarla y hacerla cumplir.

Esta norma exige dar a conocer la información comercial y sanitaria de los productos, tanto de procedencia nacional como extranjera, para proporcionar al consumidor según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Las normas no están bien, no están actualizadas”, argumentó Gómez Lepe, al ejemplificar que éstas no obligan a dar conocer el porcentaje del escarchado con el que llega el producto importado.

El problema es de origen y es necesario trabajar para transparentar las normas oficiales, lo que impedirá la venta de “gato por liebre” en los distintos mercados, sostuvo en rueda de prensa.

“Es una alarma que hay que hacer y que nos sirva para todos los productos de la canasta básica”, enfatizó la presidente de la Comepesca.

Dijo que los consumidores deben de tener plena seguridad sobre los alimentos adquiridos porque “es un derecho”, de ahí la necesidad de hacer evidente los ingredientes en el etiquetado.

Cabe destacar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a diversas marcas de atún envasado y se encontró que 18 de las 57 presentaciones analizadas contienen soya, sin que se precise al consumidor la cantidad de la misma.

“(La soya) es un ingrediente que se utiliza para abaratar el costo, y no incide en que pueda ser un producto no saludable”, opinó Rafael García, comerciante del mercado La Viga.