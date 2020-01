Ahora sí se puede desayunar una infusión con mariguana

No es tan difundido en México el uso de la yerba mate, pero muy probablemente tengas un conocido paraguayo, argentino o uruguayo que utiliza una suerte de vaso con asa del cual succionan un líquido verde proveniente de una suerte de “caldo” de Yerba Mate, habitualmente como desayuno.

Es que las marcas La Abuelita y Cosentina son las primeras en ofrecer el combinado de Yerba Mate con mariguana, por ahora sólo disponible en Uruguay, de acuerdo a la web del growshop Comocultivo.com.

En Uruguay, país donde al igual que en Chile, el cultivo de mariguana es legal, saldrán a la venta la próxima semana dos marcas de yerba mate con mariguana añadida.

Eso sí, esta yerba no tiene efectos psicoactivos ya que no contiene THC. “Es yerba no medicinal. No es un medicamento y no es psicoactivo”, afirmó Pablo Riveiro, representante de ambas marcas en la mencionada web. Así, las yerbas serán de venta libre y cualquiera podrá consumirlas.

Vale decir que estas yerbas no tienen THC, pero sí contienen cannabidiol (CBD), el cannabinoide de la planta que posee efectos medicinales, precisó el empresario uruguayo.

En Uruguay, Paraguay y Argentina el mate se consume a cualquier hora del día con agua caliente y la yerba suele venderse pura o mezclada con hierbas, en algunos casos medicinales.

El paquete de un kilo de la yerba mate con cannabis costará aproximadamente siete dólares, lo que equivale a unos 130 pesos mexicanos al cambio de esta jornada.

Si bien se conocer que cada paquete incluye aproximadamente 20 gramos de cáñamo, no se sabe cuanto porcentual de CBD trae en su mixtura, lo que la aleja un poco lograr un efecto terapéutico profundo.

