Al final, la nueva Mac Pro no es la más cara de la historia, pero sí la más eficaz

Hemos hablado mucho sobre el precio de 5,999 dólares de la Mac Pro 2019. Primero por el stand de 1,000 dólares, y luego por sus ruedas de 400, a la par de cuatro neumáticos de su automóvil, aproximadamente.

A menudo ha sido criticada por ser la computadora más cara de Apple.

Pero no lo es. Y ni siquiera está cerca, si se tiene en cuenta la inflación. Muchas de las primeras Mac costaron mucho más de 6,000 en dólares de hoy.

Los que se encargaron de echar luz sobre el tema con una por demás jugosa lista, son los colegas de Cult of Mac.

Apple Macintosh original: 6,176 dólares

La computadora que lo inició todo, el primer Macintosh, tenía todo lo que cualquiera en 1984 podía desear. Su revolucionaria interfaz gráfica de usuario y el procesador de textos WYSIWYG (What you see is what you get, o bien Lo que ves es lo que obtienes) y los programas de dibujo cautivaron a los usuarios.

Y todo eso no fue barato: $ 2,495. Convierte al dinero de hoy y fue de 6,176. Y ni siquiera se podía conectar a Internet.

Macintosh SE: 8,830 dólares

En 1987, Apple lanzó la primera Mac con un disco duro: con la friolera de 20 megabytes! El SE de Macintosh se vendió por 3,900, pero teniendo en cuenta la inflación, son 8,830.

En este momento, la revolución de la edición de escritorio estaba despegando. Las personas compraron el Macintosh SE por la misma razón por la que obtienen un Mac Pro hoy: para hacer el trabajo.

Una Mac SE era, en su momento, una computadora a un precio razonable para producir publicaciones profesionales. Así como la Mac Pro de hoy es una computadora de precio razonable para producir video y audio profesional. Por supuesto, el Mac Pro 2019 cuesta menos.

Macintosh IIfx: 17,650

Para 1990, Mac era la elección de los diseñadores gráficos, y querían más poder. La respuesta de Apple fue la Macintosh IIfx. Si bien su procesador de 40 MHz puede parecer ridículo hoy, esta computadora era casi tres veces más rápida que su predecesora. Incluso tenía la primera tarjeta de video acelerada de Apple.

Las computadoras de última generación no son baratas, y el modelo base Macintosh IIfx cuesta 8,969 antes de la inflación. En dólares de hoy eso es $ 17,650.

Con solo 6,000, el Mac Pro 2019 está empezando a parecer barato, ¿no?

PowerBook 5300ce: 11,476

No es solo en las computadoras de escritorio donde los precios de Apple dejan la Mac más reciente en el polvo. El PowerBook 5300ce fue el MacBook Pro de su época. Con una pantalla LCD en color de matriz activa de 10.4 pulgadas y 800 por 600 píxeles, esta fue la mejor computadora portátil que los profesionales de gráficos tenían para usar en la carretera.

Seguro que no era para estudiantes universitarios, ya que te costaría 6,800. En 1995. Hoy, eso es 11,476.

Macintosh 20 aniversario: 12,017

En 1997, Apple sacó una computadora “soñada” para celebrar el día dos décadas antes cuando Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron la compañía.

El Macintosh del vigésimo aniversario tenía un diseño que era simultáneamente vanguardista y se remontaba al Macintosh original.

Y costó 7,499. Eso no está ajustado por la inflación, ese fue el costo en 1997. Eso es 1,500 más que el Mac Pro 2019. En dólares de hoy, eso equivale a 12,017.

Por supuesto, el vigésimo aniversario de Macintosh no fue un gran vendedor, nunca tuvo la intención de serlo. Fue un truco publicitario para conmemorar el aniversario de la empresa.

El 2019, no es caro por lo que es

Esta no es una lista exhaustiva de todas las computadoras Apple que, después de la inflación, cuestan más que la Mac Pro 2019, aunque sí, con el rigor que nos caracteriza, compararlas.

En general, las primeras computadoras fueron creadas para profesionales gráficos que estaban acostumbrados a pagar grandes sumas por el mejor equipo.

Lo mismo ocurre con el Mac Pro de hoy. Es una estación de trabajo para la edición profesional de video y audio.

Pues entonces piense en ello como el Macintosh IIfx de 2019, pero por menos dinero.

