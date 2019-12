Al reto de generar una patente en México se suma la dificultad de monetizarla

Después de todos los trámites por los cuales una persona debe pasar para poder registrar una patente en México, y que pareciera que ya superó el proceso más difícil, viene la parte de enfrentar la realidad en el mercado competitivo. Cómo monetizo mi innovación, cómo hago que mi creación o mi producto tenga ese efecto que me llevará a realmente conseguir lo que deseo y sobre todo, hacer negocio.

Esto se ha convertido en uno de los temas que más han causado curiosidad e inquietud a quienes buscan entrar al mercado con un nuevo producto y es ahí en donde la compañía Clarke Modet, dedicada a la propiedad industrial e intelectual que dirige en México, Lorena Rodríguez, ha encontrado una oportunidad para apoyar y auxliar a quienes se encuentran en esta situación.

“De los clientes que he visto algunos me preguntan, ¿qué hago con mi patente? me tardé años en que me la dieran. Mi esfuerzo, mi investigación, mi dinero, y ahora, ¿qué hago con ella?, no hay a quién vendérsela”, señala la directiva en entrevista para Forbes México.

Clarke Modet es una compañía especializada en propiedad industrial e intelectual y que se encarga de gestionar más del 10% de las patentes de los países de habla hispana y portuguesa. Sin embargo en este último año, la compañía comenzó a trabajar más de cerca con sus clientes que van de todos los tamaños, desde grandes empresas, hasta pequeños y acompañarlos en este tipo de temas, ya que como cuenta la directiva, al momento de monetizar una patente todavía quedan muchas dudas en el camino por parte de los creadores.

“Sobre todo porque esto está mucho hacia la ciencia, hacia el descubrimiento, pero no hacia ver el mercado que necesita. Desarrollo con lo que necesita el mercado, inspirados en lo que necesita el mercado. Nosotros estamos haciendo eso, ayundando a generar un modelo de monetización desde el principio, desde antes que empiezas a invertir a desarrollar, para que nazca bien el proyecto”, detalla.

Cuenta que aunque no es un tema exclusivo de México, al menos en el país sí se percibe un área de oprtunidad, ya que el talento existe, pero muchas veces no son encaminados correctamente hacia objetivos concretos o al menos rentables.

…Es tristísimo que se quedan muy buenas ideas por falta de fondeo. En México para mucho, es de los países en donde más pasa…

“Trabajamos con las empresas desde cómo decirles si su proyecto o patente debe ser un licenciamiento, o una franquicia. Regístrarlo no sólo en México, sino en otros países. Como Clarke Modet tenemos mucha información, bases de datos, estamos en diez países, pero a través de corresponsales tenemos presencia en 196, entonces yo puedo ver qué se está patentando o qué se dio de patente en Asia, Estados Unidos o en Centroamérica, yo te puedo dar esa información para que veas que no es única, no tiene nada de innovación, ya existen diez o no. En todo eso podemos trabajar”, señala Lorena Rodríguez.

Actualmente Clarke Modet trabaja en un modelo en el que ayuda a quienes tienen un proyecto o una patente a acercarlos con posibles inversionistas.

La directiva señala que hay veces que quienes crean una innovación o tienen una patente no necesariamente tienen dinero pero cuentan con un gran proyecto.

“Pasa de repente que nos dicen: oye no tengo dinero, pero tengo una super idea. Entonces también los ayudamos a sentarlos con fondos de inversión. Para eso nosotros blindamos el proyecto y con esto los acercamos a fondos de inversión. Traemos fondos de China, de UK, también mexicanos, para lograr el proyecto”, señala.

La pregunta eterna y a la que se refiere la directiva es ¿por qué hay tanto desarrollo, por qué hay tantas innovaciones y por qué no estamos dentro de los primeros en estar patentando?.

“Pasan dos cosas, no hay cultura de protección, en México es bajísima. Esta cultura de proteger tu idea tu marca, no la hay. Y por otro lado la parte de fondeo, vale muchísimo menos o no vale. Si no está protegida la patente, para mi que soy el inversionista no vale. En eso justo estamos trabajando en Clarke Modet”, señala.

Uno de los focos para el siguiente año de la compañía eshacer crecer este servicio y que el pr9omedio de patentes que se quedan en el limbo se reduzca construyendo y coordinando estrategias globales de investigaciones y acciones legales y medidas tendientes a litigios en más de veinte países, incluyendo México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.