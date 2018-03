Alcaldes proyectarán en plazas Dragon Ball Super; productora no autoriza

Gobiernos de Tamaulipas, Querétaro, Sonora e Hidalgo anunciaron que en los próximos días reproducirán en plazas públicas el capítulo 130 de Dragón Ball Súper. Sin embargo, la productora Toei Animation afirmó en un comunicado que no ha autorizado la proyección del episodio en plazas públicas de América Latina.

“Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Nuestros títulos no patrocinan ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado”, aclaró la productora.

— Toei Animation (@ToeiAnimation) March 13, 2018

El alcade panista de Nogales, Sonora, Cuauhtémoc Temo Galindo, dijo que la proyección responde a una petición social y agregó un cartel diseñado especialmente para la ocasión donde anuncia la transmisión de la batalla entre Goku y Jiren.

La asistencia a esta proyección será gratuita, de acuerdo con el equipo de comunicación de Galindo, quien también afirmó que estas actividades incentivan la venta para vendendores ambulantes de la ciudad.

Las ciudades que participarán durante esta proyección en plazas públicas son Ciudad Madero, Tamaulipas, a las 19:00 horas en Plaza Gobernadores, Nogales, Sonora, en Plaza Miguel Hidalgo a las 14:00 horas, Ayuntamiento de San Luis Potosí, a las 19:30 horas en Plaza del Carmen; Parque Las Riberas, en Culiacán, Sinaloa a las 16:00 horas; y Ciudad Juárez, Chihuahua, a las 16:00 horas en la Plaza de la Mexicanidad.