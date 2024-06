Alcaraz y Sinner brillan en el nuevo Wimbledon que inicia era sin los ‘Tres Grandes’

El campeón defensor Carlos Alcaraz y el número uno del mundo Jannik Sinner llevarán su rivalidad latente en la cima del tenis masculino a Wimbledon, donde los dos jóvenes buscarán prolongar la sequía de trofeos del siete veces ganador Novak Djokovic en 2024.

Incluso antes de que comience el torneo, sin embargo, la búsqueda de Djokovic por un título récord número 25 de Grand Slam está bajo una nube, ya que el serbio está mejorando su forma física después de someterse a una cirugía de rodilla hace tres semanas por una lesión que puso fin prematuramente a su Abierto de Francia.

Su compañero de 37 años y ex campeón Andy Murray también está en una carrera para estar listo para lo que probablemente sea su canto de despedida en Wimbledon después de que el británico plagado de lesiones pasara por el quirófano la semana pasada por un problema de espalda que se exacerbó durante su carrera en el Queen’s Club. .

Con Roger Federer retirado y Rafa Nadal saltándose Wimbledon para concentrarse en los Juegos Olímpicos de París del próximo mes, la posible retirada de Djokovic aseguraría el primer Wimbledon sin ninguno de los Tres Grandes desde 1998.

Entonces todos los ojos estarían puestos en Alcaraz y Sinner mientras marcan el comienzo de una nueva era en Wimbledon.

“No siento más presión por jugar un torneo en el que no juega ninguno de los Tres Grandes”, dijo Alcaraz la semana pasada antes de que Djokovic llegara a Londres el domingo para dar esperanza a los aficionados.

“Sólo me estoy concentrando en mí mismo. Para mí, voy a jugar al mismo nivel o voy a sentir la misma presión estando con los Tres Grandes en el torneo o sin tener ninguno de esos tres”, declaró. “Va a ser el mismo torneo. Por supuesto, como aficionado al tenis o para la gente que va a verlo, no será lo mismo, no poder ver a esos jugadores”.

Sinner se muestra motivado para competir contra Alcaraz en Wimbledon

Alcaraz, tres veces campeón de Grand Slam, superó a Djokovic en cinco sets para ganar el título hace 12 meses y buscará defender un trofeo importante por primera vez a pesar de un pequeño problema que interrumpió la defensa del título del Queen’s Club del joven de 21 años.

El español se unirá a Rod Laver, Bjorn Borg, Nadal, Federer y Djokovic si logra títulos consecutivos del Abierto de Francia y Wimbledon, una rara hazaña denominada “Channel Slam” en referencia al Canal de la Mancha que separa a Francia y Gran Bretaña.

Con la esperanza de frustrarlo está el italiano Sinner, de 22 años, quien ganó su primer major después de destronar a Djokovic en el Abierto de Australia y está al rojo vivo rumbo al All England Club después de su primera corona sobre césped en Halle.

“Estoy deseando que llegue. El año pasado llegué a las semifinales (de Wimbledon) y jugué un buen tenis”, dijo Sinner, el primer italiano en alcanzar la cima del ranking mundial.

“Así que veamos qué viene este año. Estoy más seguro, seguro”.

El dúo se enfrentó recientemente en las semifinales de Roland Garros, donde Alcaraz se impuso en cinco sets y los fanáticos saborearán la perspectiva de otro encuentro en la superficie más resbaladiza de este deporte en lo más avanzado del torneo.

El ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev perdieron en las finales de los dos primeros Grand Slams del año y estarán ansiosos por llevar la bandera de la última generación de veintitantos años que aparentemente ha sido superada por oponentes más jóvenes.

Entre los caballos oscuros se encuentran el estadounidense Tommy Paul, tras su éxito en el Queen’s Club, y el australiano Alex de Miñaur, que se impuso en ‘s-Hertogenbosch.

El subcampeón de Halle, Hubert Hurkacz, también puede causar problemas a los mejores jugadores en su día.

Incluso si Murray logra el Grand Slam que ganó en 2013 y 2016, no se espera que llegue muy lejos. Las esperanzas británicas estarán a cargo de Jack Draper, quien capturó el título de Stuttgart en el período previo al major del 1 al 14 de julio.

