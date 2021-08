El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, reclamó que se haya sacado del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados el desafuero de Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores, pues dijo que desde el servicio público y de la representación popular se debe combatir estas acciones ilegales.

“Lo digo con todo respeto, senador Monreal, lamentamos mucho que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa, porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas”, dijo el funcionario.

Tras esta declaración en el foro Hacia los Diez Años de la Ley contra la Trata de Personas; Desafíos, Retos y Perspectivas, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó el reclamó del funcionario federal y aseguró que Morena no protegerá a nadie.

“No le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría, simplemente, su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. Para su conocimiento, porque usted tocó aquí el tema, mañana se reúne la comisión. No va haber impunidad en el Congreso, y en el Senado no vamos a proteger a nadie”, dijo el morenista.

Adelantó que mañana se reunirá la Primera Comisión de la Comisión Permanente para plantear a la Permanente un nuevo periodo extraordinario en San Lázaro, donde se discutirán los desafueros de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

“No se va dar carpetazo a nadie, por eso no le acepto su reclamo. Estamos haciendo nuestro trabajo. Como respetamos el suyo, también quisiéramos que respetara el nuestro, aquí las decisiones se toman por mayoría calificada o simple”, enfatizó.

En dos ocasiones, los diputados han aplazado los desafueros de Huerta, Toledo y Carmona.

