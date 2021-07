Alemania endurece las normas para viajeros ante temores por el Covid-19

Reuters.- Alemania exigirá a todos los viajeros no vacunados que lleguen al país a partir del domingo que presenten una prueba negativa de Covid-19, con lo que se intensifican los controles sanitarios de los turistas que regresan al país en medio de la preocupación por el aumento de casos en los destinos turísticos.

Anteriormente, sólo los pasajeros de avión debían presentar un resultado negativo si no estaban vacunados y no se habían recuperado de Covid-19 en los seis meses anteriores. Las personas que entraban por carretera, ferrocarril o mar no estaban obligadas a hacerlo.

La medida, anunciada por el Gobierno el viernes, se produce en medio de la creciente preocupación por los viajeros que traen consigo infecciones de sus vacaciones de verano a medida que la variante delta del coronavirus se extiende por los lugares turísticos más importantes.

Los niños menores de 12 años están exentos de la nueva obligación de someterse a las pruebas, según el gobierno.

Una de cada cinco nuevas infecciones por coronavirus detectadas en Alemania la semana pasada se contrajo en el extranjero, y los viajeros procedentes de España y Turquía representaron casi 500 casos, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) para enfermedades infecciosas.

El número de nuevos casos de Covid-19 en España ha aumentado rápidamente, con una tasa de incidencia de 14 días que alcanzó las 700 infecciones por cada 100,000 habitantes a principios de esta semana, aunque las autoridades dijeron que la situación estaba mejorando en algunas zonas muy afectadas.

En Turquía, los casos diarios se dispararon a 22,291 a principios de esta semana, la más alta desde principios de mayo, y el número de muertes diarias alcanzó un máximo de seis semanas de 76 personas.

En Alemania, los casos también han aumentado desde principios de julio, aunque no con tanta fuerza, tras más de dos meses de descenso constante. El viernes, el RKI informó de un aumento diario de 2,454 nuevos casos y 30 muertes.

Alemania tuvo un comienzo lento, pero luego aceleró el ritmo de su programa de vacunación. Más de la mitad de la población ha recibido ya dos vacunas, lo que ha reducido drásticamente la gravedad y la letalidad de la enfermedad.

