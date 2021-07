Alerta no es en libros, sino en formación de maestros: Mexicanos Primero

Para la organización Mexicanos Primero, que los libros de texto gratuito aborden la visión histórica de los sucesos desde ópticas diversas no debe ser un motivo de alarma para los padres de familia, sino el proceso formativo que reciben los docentes para estar frente al aula.

En entrevista con Forbes México, David Calderón, presidente ejecutivo de la organización, expuso que cada gobierno ha hecho una revisión de los materiales didácticos y trata de contar, en la mayoría de los casos, sucesos históricos con sesgos, hecho que enfatizó, no es una practica que se realice sólo en México.

“No hay ningún lado donde los libros de texto sean neutros. Entonces, yo creo que la alarma no debe ponerse ahí, porque los cambios no pueden ser radicales, la historia no se reinventa por completo”, expuso Calderón.

“El maestro puede ampliar, minimizar, interpretar y de hecho, lo hace en todo el tiempo, en dado caso la atención debería estar enfocada en la formación de los docentes en las normales, desde Mexicanos Primero la alarma no es en los libros de texto, sino en el proceso de corrupción de las normales, como la de Michoacán”, sostuvo.

Lee: ‘Palabra de AMLO no es ley’, dicen padres ante clases presenciales

Ayer, diversas organizaciones de padres de familia y expertos aglutinados en Educación con Rumbo exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) garantizar que los libros de texto gratuitos no serán utilizados para ideologizar entorno a la Cuarta Transformación.

Esta alarma se encendió luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su deseo, porque los contenidos de los libros se rediseñaran con el objetivo de fortalecer los valores cívicos, el humanismo, el civismo y la historia.

“Nosotros tenemos que regresar a la historia, que es la maestra de la vida, al civismo, a la ética y sí se van a modificar los contenidos. ¿Cómo vamos a estar enseñando con libros del periodo neoliberal?”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal en abril pasado.

Al respecto, Daniel López, director general de Suma por la Educación, consideró que en el proceso de rediseño de los libros de texto se debe transparentar la secuencia pedagógica para la reedición del material y se permita el acompañamiento de la sociedad civil y los profesores.

“Lo que buscamos como mexicanos es tener un libre pensamiento, es aprender a aprender, a discernir, por eso la secuencia pedagógica que lleven los libros es importante, en historia, civismo, entonces la secuencia pedagógica es de suma importancia para poder generar pensamiento critico y de análisis en los educandos”, dijo a Forbes México.

En consideración de Mexicanos Primero, que la política educativa este discutiendo la reelaboración de los libros de texto es un distractor que aleja de los verdaderos problemas que enfrenta el sector en México: el rezago por la pandemia de Covid-19, presupuesto insuficiente, formación de profesores inadecuada y de instituciones educativas distorsionadas.

‘Mezquino, quien planteó rediseñar libros en 20 días’

Una tarea que lleva por lo menos 2 años, entre la modificación curricular, las pruebas piloto y su evaluación final, se quiso reducir a apenas 3 semanas.

La meta que se puso Max Arriga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue la reelaboración de 18 libros de texto gratuitos para educación básica; sin embargo, el tiempo se le vino encima y sólo logró rediseñar dos con críticas por sus fallas y que, se prevé, no vean la luz.

La convocatoria fue lanzada en la primera semana de marzo y su objetivo era que los libros estuvieran totalmente terminados para que su impresión y distribución hacia el 31 de mayo.

Se trataba de libros de materias como Español, Historia, Ciencias Naturales, Geografía y cuadernos de actividades para diversos grados escolares de educación básica.

Se tenía previsto que fueran estrenados durante el ciclo escolar 2021-2022 que comienza en agosto; no obstante, la premura de la convocatoria y su mala ejecución frustraron este intento.

“Este proceso fue desde el principio muy mal planteado por alguien que quiso quedar bien con el presidente de una forma torpe, mezquina, muy oportunista y con pésimos resultados; prometió 18 libros y entregó dos malos y que no van a funcionar”, afirmó David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

Lee: Exigen transparencia en rediseño de libros de texto; presentan amparos

Según la Secretaría de Educación Pública, a la convocatoria respondieron mil 882 personas entre docentes normalistas, investigadores de universidades públicas y privadas, consejeros técnicos escolares, maestros y demás personal docente.

En total, mil 992 propuestas de contenidos, que no recibieron retribución económica, fueran evaluadas por la SEP.

El resultado fue la elaboración de un nuevo libro de Español para el tercer grado de primaria llamado Lengua Materna con críticas negativas por su deficiente elaboración.

“Esta fue la calentura de una figura que quiso ser mediática y pues ahí está el resultado”, criticó Calderón.

El activista consideró que los libros de texto gratuitos deben ser actualizados para que tengan una visión integral donde los puntos de vista converjan.

Empero, enfatizó que esto no debe estar subordinado a la voluntad presidencial sino jugar en beneficio de las instituciones educativas y los alumnos.

“Lo que hay que reclamar es que sí se le debe tomar la palabra a lo dicho en el discurso, que vale la pena que se hagan (los libros) con visión de más personas y se le de importancia a maestros eso sí, pero hay que irse a la etapa anterior, que es que los maestros estén involucrados en el plan de estudios”, apuntó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado