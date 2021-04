Alfredo Adame una vez más: ahora se disculpa tras insultar a ciudadano

Alfredo Adame volvió a estar en el centro de la polémica. El fin de semana pasado, el candidato a diputado federal de Redes Sociales Progresistas (RSP) insultó a un automovilista luego de que éste le pitó mientras el conductor de televisión repartía volantes afuera del parque de diversiones Six Flags como parte del inicio de su campaña.

Tras afirmar que era una persona de valores, un automovilista le pitó al candidato, a lo que éste reaccionó interrumpiendo la entrevista y gritando insultos como “pendejo, naco, fracasado, mediocre y chinga tu madre”.

Después de las críticas por su comportamiento, el aspirante publicó un video en el que emitió una disculpa pública para la dirigencia del partido que lo postula, para sus brigadistas de campaña y para el ciudadano que ofendió.

“Fui víctima del enojo y la furia cuando, pues, me sentí agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para sus candidatos”, dijo.

“Me comportaré de la forma en que se debe comportar un diputado federal”, añadió Adame en su video, para luego reconocer que en la política hay que “tener la piel gruesa y la mecha larga”, en referencia a soportar las críticas y no responder con agresividad a las mismas.

En la misma entrevista donde estalló contra un ciudadano, Adame reiteró que el audio donde se le escucha decir que se quedaría con 25 de los 40 millones está desvirtuado, “está desmentido, es un audio editado, no dice nada, no dice me robé 40 millones o 25 millones, yo nunca le he robado nada a nadie”.

