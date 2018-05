EXCLUSIVA: Alicia Bárcena no planea aceptar la propuesta de AMLO

Alicia Bárcena dijo en entrevista exclusiva que le sorprendió haber sido nombrada por Andrés Manuel López Obrador durante el segundo debate presidencial, asimismo, dijo que tiene una tarea que cumplir al frente de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde planea permanecer hasta (al menos) 2020.

La diplomática lleva una década al frente de la CEPAL. Durante este tiempo, se ha enfocado en temas como igualdad, cambios estructurales, pactos y horizonte económicos.

“Tenemos que ver hacía a dónde vamos con la agenda 20-30 (…) ver por qué la desigualdad es ineficiente económicamente. Esa es mi tarea, una tarea que quiero concluir apropiadamente, llevo 10 años en CEPAL, termina posiblemente un ciclo para mí, pero no ahora. El secretario me ha pedido quedarme hasta el 2020”.

Recientemente, la CEPAL presentó el estudio ‘La ineficiencia de la desigualdad’, donde la organización busca demostrar cómo la igualdad es un componente indispensable para el desarrollo.

PUBLICIDAD

“A mi francamente me parece fantástico si yo algún día puedo apoyar a mi país como mexicana, lo haré con mucho gusto y con mucho honor. Por ahora estoy donde estoy. Mi papel en la CEPAL es no intervenir en ningún tipo de proceso electoral, por eso somos extremadamente cuidadosos. Lo seré y lo he sido en toda la región y más bien nos metemos a los temas gordos, como yo creo que es el tema de la desigualdad y de la pobreza”.

¿Quién defenderá a los migrantes?

A la pregunta de ¿Cómo defender a los migrantes mexicanos?, el candidato tabasqueño señaló durante el debate que ya había invitado a Alicia Bárcena a ser embajadora de México ante la ONU.

“Propongo que los 50 consulados que tiene México en Estado Unidos se conviertan en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Anuncio que he invitado a Alicia Bárcena para ser embajadora de México en la ONU”, expresó.

Lee también: ¿Quién ganó el segundo debate presidencial?

Bárcena cree que la inferencia de López Obrador obedece más bien a los esfuerzos realizados desde la CEPAL para preservar los derechos de los migrantes en América Latina.

De acuerdo con datos del organismo, hay 30 millones de personas originarias de la región que no viven en su país natal. De ellos, 20 millones viven en Estados Unidos y 11 millones de estas personas son actualmente indocumentados.

“¿Qué es lo que creo que ha motivado quizá esto? La CEPAL sí se ha metido a trabajar en el tema de migración porque ahora en las Naciones Unidas se está negociando una cosa muy importante. Se está negociando un pacto para la migración. Es la primera vez que los 193 países de la ONU están negociando”.

La información sobre las tendencias y el estatus de la negociación se ha transmitido a todos los grupos políticos, afirma Alicia Bárcena.

“A mi francamente me parece fantástico si yo algún día puedo apoyar a mi país como mexicana, lo haré con mucho gusto y con mucho honor. Por ahora estoy donde estoy. Mi papel en la CEPAL es no intervenir en ningún tipo de proceso electoral, por eso somos extremadamente cuidadosos. Lo seré y lo he sido en toda la región y más bien nos metemos a los temas gordos, como yo creo que es el tema de la desigualdad y de la pobreza”.

Alicia Bárcena, una mujer poderosa

Bárcena ha sido titular de CEPAL durante los últimos 10 años, y no es de extrañar que su trayectoria llame la atención del candidato tabasqueño

Es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en administración en la Universidad de Harvard.

Cuenta con dos décadas de experiencia al frente de puestos públicos relacionados directamente con desarrollo sostenible, medio ambiente y economía.

En México, fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, en Yucatán, en donde creó un centro de capacitación sobre botánica indígena. También fungió como subsecretaria de medio ambiente y directora general del Instituto Nacional de Pesca.

En Centroamérica, fundó y dirigió el Consejo de la Tierra en Costa Rica, y fue coordinadora del Programa de las Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA).

Posteriormente se desempeñó como jefe de la división de medio ambiente y asentamientos humanos, y luego Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile. Fue también jefa de gabinete adjunta y luego Jefa de Gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan.