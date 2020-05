Alimentación con murciélagos, bomba de tiempo para más cepas de coronavirus

Por Israel Pantaleón y Julio César Haro

El investigador Vincent C. C. Cheng junto con su equipo advirtieron desde 2007, que la alimentación a base de mamíferos exóticos, principalmente murciélagos, era una bomba de tiempo para que surgieran nuevas enfermedades por coronavirus.

En su estudio Síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus como agente de infección emergente y reemergente (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent Emerging and Reemerging Infection), Cheng explica que los murciélagos han sido relacionados con otras patologías, como el Ebola.

La primera vez que apareció la enfermedad SARS fue a finales de 2002, cuando un brote de “síndrome de neumonía atípica aguda adquirida” apareció en la provincia de Guangdong. Fue causada por un virus nuevo (en ese momento), y fue bautizado como SARS-CoV. Se demostró que el paciente cero se infectó por contacto con animales salvajes, en concreto con las civetas, explica el estudio de Cheng.

Cuando ocurrió la pandemia de SARS, científicos relacionaron el crecimiento económico en el sureste de China, región a la que pertenecen Guangdong y Hubei, con una mayor demanda de proteína animal, y explican que la pandemia está relacionada con el consumo de animales exóticos que frecuentan en el país, sobre todo de especies de mamíferos.

En su estudio Coronavirus de murciélago en China (Bat Coronaviruses in China), el el investigador Yi Fan y sus colaboradores explican que que el problema no son los murciélagos, si no que el problema real es la falta de regulación en cuanto a las costumbres en China de comer mamíferos exóticos, principalmente murciélagos.

Es importante recalcar que no es la primera pandemia que parece surgir en China de este grupo de animales.

Se puede concluir que el origen de la pandemia actual de COVID-19 pudo originarse por la falta de regulación en China en cuanto a la alimentación y distribución de mamíferos exóticos, de acuerdo con el estudio de Fan.

Coronavirus posiblemente tiene origen animal: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que toda la evidencia disponible sugiere que el nuevo coronavirus se originó en murciélagos en China a fines del año pasado y no fue manipulado ni desarrollado en un laboratorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que su Gobierno estaba tratando de determinar si el coronavirus emanaba de un laboratorio en Wuhan, en el centro de China.

“Toda la evidencia disponible sugiere que el virus tiene un origen animal y no es un virus manipulado ni desarrollado en un laboratorio o en otro lugar”, dijo la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, en una rueda de prensa en Ginebra. “Es probable, es probable que el virus sea de origen animal”.

Chaib añadió que no estaba claro cómo el virus brincó la barrera de las especies a los humanos, pero dijo que “ciertamente” hubo un huésped animal intermedio.

