Alimentos procesados, responsables en parte por complicaciones de Covid-19

La industria de bebidas y alimentos ultraprocesados comparten la responsabilidad de las consecuencias de la pandemia por Covid-19 en México, advierte El Poder del Consumidor, asociación civil que impulsa la regulación de estos productos y políticas públicas para limitar su publicidad.

La organización además coincide con la postura de Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, quien en diversas ocasiones ha señalado que el elevado número de fallecimientos por este virus está relacionado con la epidemia de enfermedades cardiovasculares que afecta al país desde hace 30 años.

Hasta ayer, la secretaría de Salud reportó 31,119 personas fallecidas por Covid-19.

“Esto tiene que ver con los ambientes alimentarios y organismos internacionales que han emitido recomendaciones sobre cómo regularlos, tomando en cuenta que el problema de obesidad no es un tema individual, las personas se enfrentan a una oferta de productos a un costo accesible y están bajo la publicidad agresiva de los productos que suma factores para tener este consumo”, apuntó Paulina Magaña Carbajal, investigadora de salud e integrante del Poder del Consumidor.

Durante el informe de coronavirus del pasado domingo, López-Gatell aseguró que las personas que se encuentran en una condición de sobrepeso, obesidad o sufren una enfermedad crónica es porque ha tenido a su disposición alimentos de muy mala calidad durante los últimos 30 o 40 años.

“No estamos culpando a los ciudadanos, no es culpa de usted; es culpa de este ambiente nutricional que ha sido desarrollado para favorecer los negocios de estos productos y no para favorecer la salud”, apuntó.

Además señaló la omisión de autoridades sanitarias para regular la venta y presentación de dichos alimentos ultraprocesados.

Datos de la Secretaría de Salud señalan que 71% de las personas que han fallecido por complicaciones de Covid-19, tenían comorbilidad como hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), algún padecimiento cardiovascular, inmunosupresión, asma o VIH.

En México 7 de cada 10 adultos son obesos, lo que coloca al país como el segundo en el mundo con más personas que padecen esta enfermedad, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Falta de regulación

Aunque está por iniciar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 051 que implementa un un sistema de etiquetado frontal que permite a los consumidores de un producto evaluar de forma sencilla si la cantidad de un nutriente crítico es alta o baja; Magaña Carbajal insiste en la importancia de integrar más medidas para evitar el consumo de estos productos.

Entre las propuestas de política pública enfocadas en disminuir el consumo de estos productos por parte de los mexicanos que se tienen que integrar están la vigilancia de los “ambientes alimentarios” en las escuelas de nivel básico en el país y la limitación de la publicidad a la que están expuestos tanto los niños como adultos del país.

“Vemos que todavía hay carencias en la interpretación de estas regulaciones y efectivamente esto viene de años atrás, falta de regulación y mucho tienen que ver con los ex funcionarios que estaban a cargo de dependencias de salud y educación que no tomaban en cuenta las recomendaciones internacionales para regular los ambientes alimentarios. Siempre se culpo al individuo por su mala alimentación sabiendo que el alimento que tienen al alcance no es saludable”, afirma la integrante d El Poder del Consumidor.

Incluso señala que un monitoreo elaborado por este organismos apunta que desde el inicio de la pandemia en México, se han registrado donaciones por parte de empresas de alimentos ultraprocesados.

