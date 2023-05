Alimentos y medicamentos, lo más pedido en las compras de entrega inmediata

Frutas, verduras y lácteos, todo aquello que requerimos para cocinar, así como medicamentos o productos de farmacia son los principales bienes que se consumen en México en el comercio de entrega inmediata, de acuerdo con un estudio.

Este tipo de servicio también es llamado Q-commerce y en él entran todas aquellas promesas de entrega en máximo una hora.

De acuerdo con los resultados del estudio realizado por la empresa de soluciones de software Capterra, el 54% de los mexicanos usa esta modalidad de compra con entrega veloz.

Aquellos que no lo utilizan, añade, es porque no tienen un servicio disponible en su zona, no lo acostumbran o porque desconocen el uso de las plataformas que lo ofrecen.

Los mexicanos que usan el comercio rápido, según los detalles de la investigación, suelen gastar en promedio de 200 a 400 pesos por pedido.

Asimismo, usualmente hacen sus pedidos por medio de aplicaciones como Didi Food, Uber Eats o Cornershop.

Oportunidad y reto en las compras

De acuerdo con Capterra, el comercio rápido tiene un gran potencial, ya que cada vez es más solicitado, aunque enfrenta el reto de las altas expectativas del consumidor.

Seis de cada 10 mexicanos que recurren al Q-commerce esperan que la entrega de lo que pidieron tome entre 15 minutos y media hora, como máximo.

Además, la exigencia no para ahí, ya que los mexicanos que recurren al comercio rápido esperan un buen nivel de atención al cliente, un buen precio, velocidad en la entrega y calidad en el empaque, según el estudio.

Por su lado, las compañías en el Q-commerce tienen el reto de reducir el costo de envío, ya que 6 de cada 10 mexicanos, dice Capterra, consideran que es elevado el desembolso que tienen que realizar por recibir su compra en la puerta.

