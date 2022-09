‘Alito’ niega apoyar a Morena en tema del Ejército a cambio de evitar desafuero

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, negó este miércoles haber acordado la iniciativa sobre ampliar la presencia del Ejército en las calles con el gobierno o con Morena a cambio de evitar ser desaforado tras ser denunciado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Nosotros no tenemos ningún acuerdo en lo obscuro, nuestros acuerdos son públicos. Es una posición que tenemos (…) No tengo nada que esconder, no tengo nada que pactar, no hay nada”, respondió el también diputado al ser cuestionado sobre un probable acuerdo con Morena al respecto.

Sobre el acercamiento con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno señaló que sólo fue un saludo de cortesía.

“Lo que ocurrió con el secretario de Gobernación es un saludo normal entre políticos que están en un mismo país, que estamos en el recinto legislativo y lo menos que podemos tener es respeto. La cortesía política siempre la ha habido”, dijo.

Lee: PAN y PRD anuncian suspensión de Va por México ante iniciativa del PRI sobre el Ejército

En conferencia, el priista negó que la alianza Va por México, que su partido conforma con el PAN y el PRD, se haya rotó tras la propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre sobre el Ejército, ya que dicha unión política debe seguir para ganar las elecciones de 2023 y 2024.

“Todas las posiciones son respetables. Escuché -porque no hemos tenido comunicación con los dirigentes del PAN y PRD- en medios de comunicación y comunicados, ellos no hablan de ruptura, sino de suspensión. Entendemos por la suspensión una pausa para convocarnos al diálogo y para trabajar por México. Tuve comunicación con el diputado Santiago Creel, quien expresó que tuviéramos claro que era una suspensión, no ruptura”, comentó el priista.

El diputado señaló que la iniciativa no era una “sorpresa”, ya que antes de presentarla se reunió con los dirigentes y coordinadores del PAN y del PRD para hablar sobre la propuesta de ampliar la presencia del Ejército.

“No tocamos el tema a profundidad y a fondo, pero fue un tema que se tocó, porque era un tema que ya traíamos. No era un tema que nació el viernes. Es un tema que la diputada que había presentado desde la plenaria de Saltillo”, declaró.

Asimismo, “Alito” defendió la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, sobre ampliar la presencia del Ejército en las calles, pues se presentó porque el gobierno federal no ha cumplido en temas de seguridad.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado