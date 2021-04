Mauricio Flores, abogado de Alonso Ancira Elizondo, asegura que el acuerdo reparatorio firmado por el empresario con la Fiscalía General de la República (FGR) sólo contempla el pago de 216 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) y no denuncias en contra de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Alonso Ancira está perfectamente tranquilo y contento de estar afuera de la prisión”, dice el defensor del presidente de Altos Hornos de México.

Alonso Ancira no le queda ningún pendiente en lo legal, porque a través de un acuerdo reparatorio suscrito se compromete a pagar en tres pagos en diversas cantidades el monto pactado de 216 millones de dólares, señala el mediador a Forbes México.

“Hubo buena voluntad de todas las partes para conseguir el acuerdo reparatorio, de hecho se alargó un poco más de lo esperado por particularidades y garantías”, explica el abogado de Alonso Ancira, quien estuvo a salto de mata y preso en México y España por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La firma del acuerdo reparatorio entre Alonso Ancira Elizondo y la Fiscalía General de la República no reconoce que hubo un sobreprecio en la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), dice Mauricio Flores.

“Nunca quedó demostrado ese sobreprecio, incluso había diversos avalúos y algunos muy cercanos al valor del pago si no superiores”, señala el abogado, quien cuenta que Alonso Ancira estaba muy animado, propositivo, revisando directamente las propuestas de acuerdo.El empresario minero también participó haciendo modificaciones al acuerdo reparatorio, que suscribió con la Fiscalía General de la República.

“Alonso Ancira hizo aportaciones muy válidas, ya que es una persona muy brillante y muy activo y siempre mantuvo ese buen ánimo durante la audiencias” realizadas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Mauricio Flores cuenta que trabajó de la mano en la defensa de Alonso Ancira Elizondo con Antonio Frank, un abogado corporativo de reconocida calidad y talento de muchos años en México, así como con Andrés González, director Jurídico de Altos Hornos de México, y un equipo personal del empresario.

“En ninguna parte reconoce la existencia de un sobreprecio, simplemente se acuerda un pago de determinada cantidad para extinguir la acción penal sin que eso implique reconocimiento de los hechos”, manifiesta.

—¿El acuerdo reparatorio firmado entre Alonso Ancira y la FGR no reconoce el sobreprecio de la venta de planta de Agronitrogenados ni nada de eso?

—Estiman ellos la diferencia entre el valor real y el valor pagado, pero es nada más un parámetro y nunca quedó demostrado que hubiera un sobreprecio ni de cuánto fue.

— ¿En el acuerdo reparatorio hay algo para que Alonso Ancira declare en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en los próximos meses?

— No, no hay ningún acuerdo en ese sentido.

— ¿ Denunciar a Luis Videgaray y otros personajes?

— No, no absolutamente nada, no está puesto en el acuerdo ni tampoco estuvo en la mesa y creo que no lo haríamos.

— ¿Alonso Ancira se quedó en México?

— Alonso Ancira puede ir a donde quiera. Él está en México, pero puede ir a donde quiera. Él es ciudadano americano y no se le puede impedir ir a su país.

—¿Desde tu perspectiva crees que fue una persecución política?

— No lo sé. Lo que respecta al acuerdo reparatorio hubo muy buena voluntad de las partes, lo que antecedió al acuerdo podría tener mi opinión personal, pero no derivado de que llegamos a esta forma de alternativa de conclusión del proceso sería poco ético manifestarlo. Si hubiéramos ido a juicio sin duda, pero en este caso hubo voluntad de suscribir un acuerdo y en esa medida pues eso es lo importante no, lo que antecedió ya está de más.

