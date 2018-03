Amazon se desploma en la bolsa tras amenaza fiscal de Trump

Reuters.- Las acciones de Amazon.com Inc llegaron a caer un 7% el miércoles, restando cerca de 52,000 millones de dólares al valor de mercado de la compañía, tras un reporte que indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere ir contra el gigante tecnológico.

Trump ha hablado de cambiar el tratamiento fiscal de Amazon porque le preocupa que los negocios minoristas familiares se queden sin empleo, reportó el sitio web Axios.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que no hay cambios de política específicos en relación a Amazon, aunque el gobierno de Trump siempre está evaluando diferentes opciones. La compañía no pudo ser contactada de inmediato para comentar la situación.

“El Capitolio quiere la sangre de Facebook, pero el presidente Trump no está interesado. En su lugar, el gigante tecnológico contra el que quiere ir Trump es Amazon”, reportó Axios, citando cinco fuentes que han discutido el asunto con él.

El reporte llega en momentos en que las acciones tecnológicas ya están bajo presión después de que Facebook Inc reconoció a principios de mes que una consultoría política recopiló de manera inapropiada datos de millones de usuarios.

“Después de Facebook y los temores regulatorios, lo último que los inversores querían ver son noticias de que Trump tiene la mira a Bezos y Amazon en los próximos meses, pues seguirá siendo una nube persistente sobre la acción y aumentará el perfil de riesgo a ojos de Wall Street”, señaló Daniel Ives, analista de GBH Insights.

En el pasado, Trump criticó a Amazon y a su fundador y presidente ejecutivo, Jeff Bezos, que es también el hombre más rico del mundo, según Forbes. Bezos también es dueño de The Washington Post, un diario que ha sido atacado repetidas veces por Trump.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt – many jobs being lost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017