Amazon tiene interés en cadenas deportivas de Disney

Reuters.- Amazon.com Inc está pujando por las 22 cadenas deportivas regionales de Walt Disney Co, incluido Yes Network, reportó CNBC el martes, citando fuentes conocedoras del proceso.

Disney, que compró los activos cinematográficos y televisivos de Twenty-First Century Fox Inc, había dicho que se desharía de las 22 cadenas deportivas regionales de Fox en el marco de su acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La información no incluyó datos sobre el valor de las ofertas. Con anterioridad, fuentes consultadas por Reuters habían indicado que las cadenas podrían costar hasta 20,000 millones de dólares.

Blackstone y un fondo de gestión de patrimonio soberano, así como The New York Yankees, están presentando también ofertas por la cadena en Nueva York, indicó CNBC.

Si Amazon logra el acuerdo, pagaría un precio más alto que los 13,700 millones de dólares que le costó la adquisición del gigante minorista Whole Foods Co el año pasado.

El presidente ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, insinuó con anterioridad este mes que podría recomprar las cadenas deportivas regionales que vendió a Disney.

Fox no presentó una oferta en primera instancia, aunque es posible que lo haga en una segunda ronda, reportó CNBC. Se espera que esta ronda se celebre antes de fin de año, mientras que el proceso de revisión contable de las ofertas comienza la próxima semana.

Ni Disney ni Amazon respondieron de inmediato a una petición de comentario de Reuters. Las acciones de Walt Disney cedían un 2%, a 113.16 dólares, mientras que Amazon perdía un 3.9%, a 1,452.67 dólares en las operaciones matinales.