El próximo 16 de julio tendrá lugar por segundo año consecutivo el Prime Day de Amazon, el evento anual organizado por la empresa fundada por Jeff Bezos para dar un empuje al comercio electrónico.

A partir de las 12:00 horas del lunes y hasta la media noche del martes, lo usuarios del portal que cuenten con una suscripción Prime tendrán acceso a “muchas más ofertas, no sólo a productos vendidos por Amazon México y Estados Unidos, sino también por pequeñas y medianas empresas que venden a través de la plataforma en todas las categorías”, dijo a Forbes Fernando Ramírez, Líder de Producto Prime, Amazon México.

Prime es el servicio de suscripción de Amazon que permite a los usuarios tener entregas gratuitas y más rápidas en los productos vendidos por la empresa y ofertas especiales en Amazon Basics (su línea de productos) y muchas categorías más.

Ramírez recuerda que el precio de la suscripción anual a Prime aún es el mismo que el de su lanzamiento hace más de un año: 499 pesos anuales “y aún no tenemos una fecha límite para cambiarlo”.

Además, los suscriptores tienen acceso a Prime Video, el servicio de streaming de video de Amazon, que, de acurdo con Ramírez, ha duplicado su catálogo en este año e incluye, además de las producciones originales internacionales como American Gods y The Man in the High Castle, la primera producción mexicana, Diablo Guardián.

Al respecto, Marco Nobili, Líder de Prime Video, Amazon México, detalló que ya hay más contenido pensado para el mercado local, como El César, y más en producción, como una serie biográfica en torno a la figura de Diego Armando Maradona, que ya se graba en nuestro país.

Ramírez añade que el esfuerzo hecho al interior de la empresa ha sido significativo y se ha enfocado “en fortalecer los beneficios”, en temas de envíos rápidos “originalmente sólo tres ciudades tenían envíos del siguiente día y 2 días al resto de la República; ahora tenemos 35 ciudades con entregas al día siguiente, incluidos fines de semana”.

Además, Amazon se ha esforzado en reducir la fricción en torno a las compras en línea, y recientemente anunció dos iniciativas en ese sentido:

Puedes escoger entre una variedad de sucursales de DHL y Oxxo para recibir tus paquetes. Si no tienes tarjeta de débito o crédito, puedes usar Amazon Recargable, su tarjeta de débito.

Al final, de lo que se trata es de presentar un caso convincente para quienes no se han animado aún a hacer una compra en línea, que, de acuerdo con la mayoría de los estudios, son entre el 97 y el 99% de los compradores en México. Hay espacio para crecer.