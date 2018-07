Amazon vende 100 millones de productos en Prime Day a pesar de boicot y huelgas

Amazon.com Inc dijo que había vendido más de 100 millones de productos en todo el mundo durante su evento de ofertas Prime Day. Esto, a pesar de fallas en su aplicación móvil y en páginas web que impidieron a algunos clientes realizar pedidos, y en un contexto de huelgas y un boicot solidario para reclamar mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores de la minorista en línea.

Las acciones de la compañía subían alrededor de un 0.5% para alcanzar un récord de 1,858.88 dólares en las primeras operaciones.

La principal tienda online del mundo dijo que registró las mayores ventas diarias de la gama de altavoces Echo de Amazon, gracias a los grandes descuentos. El Fire TV Stick con el Alexa Voice Remote y el Echo Dot fueron los dispositivos más vendidos.

Este año, el Prime Day comenzó el 16 de julio y duró 36 horas.

Las fallas técnicas duraron al menos dos horas y probablemente se agravaron por la excesiva demanda y el volumen del tráfico, dijo el analista de RBC Capital Markets, Mark Mahaney.

La compañía probablemente recibió entre 1,500 millones y 2,000 millones de dólares en ingresos por el Prime Day y el valor bruto de la mercancía superó los 3,500 millones de dólares, dijo Mahaney.

Amazon no proporcionó cifras de ventas totales para el evento, disponible sólo para los miembros de su servicio de suscripción Prime en 17 países, más que los 13 del año pasado.

Boicot internacional en solidaridad con huelgas en Europa

En España, el sindicato CCOO y el colectivo Amazon En Lucha convocaron un paro de 72 horas, coincidiendo con el Prime Day, en un centro logístico de la compañía en Madrid.

El paro se organizó luego de tres semanas de negociaciones entre los trabajadores y la empresa de Jeff Bezos para revertir un recorte en sus derechos que ésta “unilateralmente impuso el mes de abril”, informa el sindicato en un comunicado.

Durante la segunda jornada de huelga, este martes, la policía cargó contra trabajadores que se encontraban en un piquete informativo. El altercado termino con dos detenidos, una persona identificada y, según informan medios españoles, varios agentes heridos leves.

En Alemania, el sindicato Verdi se encargó de la movilización para respaldar su demanda de contratos laborales que garanticen condiciones saludables en los centros de distribución administrados por la mayor empresa de comercio electrónico del mundo.

“El mensaje está claro: mientras el gigante online se enriquece, está ahorrando dinero en la salud de sus trabajadores”, dijo Stefanie Nutzenberger, la principal responsable de Verdi para el sector minorista.

Junto con esto, el sitio web Amazonstrike.com llamó a un boicot internacional contra Amazon coincidiendo con los tres días de promociones para solidarizarse con los trabajadores en huelga en Europa.

This is the reality of working at Amazon. #CEOsvsWorkers #PrimeDay pic.twitter.com/osJJRjNoTJ

— Bernie Sanders (@SenSanders) July 17, 2018